Για πρώτη φορά έγινε σήμερα, 25η Μαρτίου, μαθητική παρέλαση στο ιστορικό αλλά «ξεχασμένο» χωριό των Ευζώνων, στο Κιλκίς, μέσα σε κλίμα συγκίνησης και ενθουσιασμού.

Περίπου 70 μαθητές του πρώτου Γυμνασίου Γιαννιτσών παρήλασαν μαζί με τα λιγοστά παιδιά της περιοχής, με τους λιγότερους από 200 μόνιμους κατοίκους να έχουν βγει στον δρόμο και να χειροκροτούν τους μαθητές.

Οι μαθητές έφτασαν νωρίς το πρωί στην πλατεία του χωριού όπου τους περίμεναν οι κάτοικοι, στην πλειοψηφία τους ηλικιωμένοι.

Ντυμένοι με παραδοσιακές στολές της Ελληνικής Επανάστασης κατέθεσαν στο ηρώο και στη συνέχεια παρέλασαν στον κεντρικό δρόμο του χωριού δίνοντας ξανά ζωή για πρώτη φορά μετά από το 2009 όταν και έκλεισε το Δημοτικό Σχολείο της περιοχής.

Πηγή: skai.gr

