Οριοθετήθηκε η πυρκαγιά στη βιομηχανία επεξεργασίας ξύλου, που ξέσπασε το μεσημέρι, στην Βιομηχανική Περιοχή του Ηρακλείου. Σύμφωνα με τον συντονιστή Βορείου - Νοτίου Αιγαίου και Κρήτης της Πυροσβεστικής, Κωνσταντίνο Ψαρό, αν και η φωτιά έχει περιοριστεί στην συγκεκριμένη επιχείρηση, δυνάμεις παραμένουν και στις όμορες επιχειρήσεις, στην περίπτωση που υπάρξει ανάγκη για άμεση επέμβαση.

«Δεν έχουμε αυτή τη στιγμή πρόβλημα με τα γειτονικά εργοστάσια, καθώς η φωτιά έχει περιοριστεί» ανέφερε χαρακτηριστικά μιλώντας σε τοπικό τηλεοπτικό σταθμό, συμπληρώνοντας ότι λόγω του κτιρίου που είναι μεικτής κατασκευής (μπετόν και μεταλλική κατασκευή) κρέμονται λαμαρίνες και για το λόγο αυτό η επιχείρηση να προχωρήσουν εντός του κτιρίου, στο βάθος της πυρκαγιάς, γίνεται με ιδιαίτερη προσοχή.

Δείτε βίντεο από το σημείο:

Σύμφωνα με τον Διοικητή Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Κρήτης, Μιχάλη Σεληνιωτάκη, επρόκειτο για μια μεγάλη επιχείρηση με στόχο να μην επεκταθεί η πυρκαγιά

" Η υπηρεσία έχει φτάσει με 25 πυροσβεστικά οχήματα και 12 βοηθητικά, με την ΕΜΑΚ και σύσσωμες δυνάμεις από όλο το νησί, γιατί είναι σε γενική επιφυλακή" ανέφερε ο κ. Σεληνιωτάκης, προσθέτοντας ότι οι υπάλληλοι της πυροσβεστικής που έφτασαν στο σημείο ξεπέρασαν τους 100.

Επιπλέον αναφέρθηκε στην κομβικής σημασίας βοήθεια φορέων και υπηρεσιών, προκειμένου η φωτιά να καταστεί εφικτό να παραμείνει στο κτίριο της βιομηχανίας επεξεργασίας επίπλου και να μην επεκταθεί.

