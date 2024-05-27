Λογαριασμός
Πυρκαγιά σε σκάφη στη Λεωφόρο Βάρης - Κορωπίου

Στο σημείο επιχειρούν 9 οχήματα με 27 πυροσβέστες για την κατάσβεση της πυρκαγιάς

Σκάφη_φωτιά

Πυρκαγιά σημειώθηκε σε πάρκινγκ σκαφών στη συμβολή της Λεωφόρου Βάρης - Κορωπίου και της οδού Αμοργού.

Πυκνοί καπνοί είναι ορατοί ακόμα και από μακρινή απόσταση από το σημείο στο οποίο επιχειρούν 9 οχήματα με 27 πυροσβέστες για την κατάσβεση της πυρκαγιάς.

