Πυρκαγιά σε σκάφη στη Λεωφόρο Βάρης - Κορωπίου

Πυρκαγιά σημειώθηκε σε πάρκινγκ σκαφών στη συμβολή της Λεωφόρου Βάρης - Κορωπίου και της οδού Αμοργού.

Πυκνοί καπνοί είναι ορατοί ακόμα και από μακρινή απόσταση από το σημείο στο οποίο επιχειρούν 9 οχήματα με 27 πυροσβέστες για την κατάσβεση της πυρκαγιάς.

#Πυρκαγιά σε χώρο σκαφών στη συμβολή της Λεωφόρου Βάρης – Κορωπίου και της οδού Αμοργού στη Βάρη Αττικής. Επιχειρούν 27 #πυροσβέστες με 9 οχήματα. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) May 27, 2024

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.