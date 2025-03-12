Λαμία: Διακοπή στη δίκη Κορκονέα - Παραιτήθηκε η συνήγορός του μετά από έντονη αντιπαράθεση με Κωνσταντοπούλου

Με εντάσεις, συνολικά τρεις μεγάλες διακοπές, ξεκίνησε και διεκόπη για τις 4 Απριλίου 2025, η δίκη του Επαμεινώνδα Κορκονέα στο Μικτό Ορκωτό Εφετείο Λαμίας.

Η πρώτη ένταση δημιουργήθηκε, σύμφωνα με το lamiareport.gr, όταν οι συνήγοροι της οικογένειας του αδικοχαμένου Αλέξανδρου Γρηγορόπουλου, Νίκος Κωνσταντόπουλος και Ζωή Κωνσταντοπούλου θέλησαν να κάνουν παρέμβαση στη διαδικασία που εξετάζει τη χορήγηση ή όχι του ελαφρυντικού του πρότερου σύννομου βίου που οδήγησε δύο φορές εκτός φυλακής τον πρώην ειδικό φρουρό.

Σύμφωνα με την κα Κωνσταντοπούλου «σε μια τέτοια ποινική διαδικασία δεν μπορούμε να είμαστε πρόσωπα βουβά», κάτι που προκάλεσε την αντίδραση της συνηγόρου υπεράσπισης Δέσποινας Σβερώνη, που τόνισε στο Δικαστήριο ότι με αυτόν τον τρόπο καταστρατηγούνται τα δικαιώματα του εντολέα της.

Τελικά, η απειλή έγινε πράξη από τη δικηγόρο Λάρισας που κατέθεσε την παραίτησή της, με την κα Κωνσταντοπούλου να θυμίζει στους δημοσιογράφους ότι η συνάδελφός της ήταν εκλεγμένη βουλευτής της Χρυσής Αυγής στο γειτονικό νομό (για την ιστορία είχε εκλεγεί τον Ιανουάριο του 2015 και είχε αποχωρήσει από τη ΧΑ το 2018 αναλαμβάνοντας θέση στο Πολιτικό Συμβούλιο της Πατριωτικής Ριζοσπαστικής Ένωσης).

Μετά τη συγκεκριμένη εξέλιξη το Προεδρείο θέλησε να ορίσει νέο συνήγορο στον κατηγορούμενο, εκείνος όμως αρνήθηκε και ζήτησε να αποχωρήσει από την αίθουσα, καθώς όπως είπε «δεν ανέχομαι άλλο αυτά τα ψέματα που ακούγονται».

Τη συγκεκριμένη έκρηξη Κορκονέα στηλίτευσε η κα Κωνσταντοπούλου, κατηγορώντας τον για μεθόδευση και ότι μοιάζει «σαν να περιμένει κάτι από το δικαστήριο, σαν να του χρωστάει» καταλήγοντας, ότι «κανείς δε θα μας κλείσει το στόμα».

Το ΜΟΕ Λαμίας προχώρησε αρχικά στον ορισμό του Δικηγόρου Μιχάλη Αστρακά, συναντώντας την έντονη αντίδραση του πρώην ειδικού φρουρού που επέμενε στην απόφασή του. Ο κ. Αστρακάς αποχώρησε δηλώνοντας ότι δεν πρόκειται να υπερασπιστεί κάποιον με το ζόρι, ενώ στη συνέχεια ο κατηγορούμενος δέχτηκε τον επόμενο ορισμό δικηγόρου από το Δικαστήριο που είναι ο Γιώργος Ζελενίτσας. Η συγκεκριμένη στάση Κορκονέα και πάλι δεν πέρασε ασχολίαστη από τους δικηγόρους της οικογένειας Γρηγορόπουλου, με τον κ. Κωνσταντόπουλο να χαρακτηρίζει «δικονομική παντομίμα τα ''δέχομαι - δε δέχομαι'' του Κορκονέα».

Κάπως έτσι και προκειμένου να ενημερωθεί για την υπόθεση και ο κ. Ζελενίτσας η δίκη θα συνεχιστεί στις 4 Απριλίου.

Οι δηλώσεις της κας Κωνσταντοπούλου έξω από το Εφετείο Λαμίας:

