Λαμία: Απείλησε με μαχαίρι γειτόνισσά με ειδικές ανάγκες, για να κλέψει

Ο συγκεκριμένος φορώντας κουκούλα για να καλύψει τα χαρακτηριστικά του, εισέβαλε σε γειτονικό σπίτι όπου μένει γυναίκα ΑμεΑ και με την απειλή μαχαιριού της απέσπασε το χρηματικό ποσό των 30 ευρώ σπεύδοντας στη συνέχεια να κρυφτεί στο δικό του σπίτι.

Εκεί τον εντόπισαν οι αστυνομικοί της Άμεσης Δράσης με τον ίδιο να προσποιείται ότι κοιμόταν και δε γνώριζε για όσα τον κατηγορούσαν! Επάνω του βρέθηκε το ποσό των 30 ευρώ, όχι όμως και τα ρούχα που φέρεται να φορούσε κατά τη διάρκεια της ληστείας ή το μαχαίρι.

Συνελήφθη και το πρωί της Τρίτης (19/8) οδηγήθηκε στην Εισαγγελία για να παραπεμφθεί σε κύρια ανάκριση.

Προκειμένου να διοριστεί συνήγορος για την υπεράσπισή του, δόθηκε προθεσμία μέχρι το μεσημέρι της Τετάρτης στις 12:00’ για να ετοιμάσει την απολογία του.

