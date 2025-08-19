Διακόπηκε η κυκλοφορία των οχημάτων στην οδό Αγίων Αναργύρων, από το ύψος της οδού Χαλκίδος, στο ρεύμα κυκλοφορίας από Νέα Φιλαδέλφεια προς Αθήνα, στην περιοχή της Νέας Χαλκηδόνας, λόγω εκτροπής πυροσβεστικού οχήματος.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το πυροσβεστικό εξετράπη της πορείας του και προσέκρουσε σε δέντρο, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί ένας από τους 4 πυροσβέστες που βρίσκονταν στο όχημα. O τραυματίας μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο.

