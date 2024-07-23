Τραγικό περιστατικό σημειώθηκε σήμερα, Τρίτη τις μεσημεριανές ώρες σε κοιμητήριο της Λαμίας, με έναν άνδρα περίπου 50 ετών – πατέρα τεσσάρων παιδιών – να χάνει με έναν σοκαριστικό τρόπο την ζωή του.

Σύμφωνα με το lamianow.gr ο άτυχος άνδρας ο οποίος εργαζόταν περιστασιακά και σε ένα γραφείο τελετών είχε επιφορτιστεί με τις εργασίες σκαψίματος πριν από μία ταφή.

Από άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία ο 51χρονος άντρας ένιωσε δυσφορία κατά τη διάρκεια των εργασιών με αποτέλεσμα να πέσει στο έδαφος.

Την ίδια ώρα υπάλληλος του γραφείου τελετών που είχε αναλάβει την τελετή έφτανε στο σημείο του κοιμητηρίου αντικρίζοντας τον 51χρονο πεσμένο στο έδαφος. Άμεσα έτρεξε στο σημείο και με κάρπα προσπάθησε να του δώσει τις πρώτες βοήθειες όπως και ένας γιατρός που βρισκόταν επίσης στο σημείο.

Αμέσως ειδοποιήθηκε το ΕΚΑΒ ωστόσο, δεν κατάφεραν να τον κρατήσουν στη ζωή.

