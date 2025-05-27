Λογαριασμός
Στο Κυπαρίσσι Λακωνίας οι μαθητές αποχωρίζονται τις οικογένειές τους κάθε Δευτέρα

Το κοντινότερο σχολείο είναι δύο ώρες με το λεωφορείο και οι μαθητές αναγκάζονται να μένουν στη μαθητική εστία από Δευτέρα έως Παρασκευή

Μαθητές

Στο Κυπαρίσσι και τα γύρω χωριά, οι μαθητές Γυμνασίου και Λυκείου αναγκάζονται κάθε Δευτέρα να αποχωρίζονται τις οικογένειές τους, προκειμένου να διανύσουν με το λεωφορείο μία απόσταση 2 ωρών όπου βρίσκεται το κοντινότερο σχολείο Δευτεροβάθμιας στους Μολάους και ως την Παρασκευή φιλοξενούνται στη δημόσια δομή της Μαθητικής Εστίας Μολάων.

Όπως λένε στο «Όπου Υπάρχει Ελλάδα» αναγκάζονται να προσαρμοστούν με τα συναισθήματα να είναι ανάμεικτα για τα παιδιά και τους γονείς και τη Μαθητική Εστία να κάνει ό,τι καλύτερο μπορεί, για να προσφέρει ένα οικείο περιβάλλον φιλοξενίας για τους έφηβους.

Πηγή: skai.gr

