Στο Κυπαρίσσι και τα γύρω χωριά, οι μαθητές Γυμνασίου και Λυκείου αναγκάζονται κάθε Δευτέρα να αποχωρίζονται τις οικογένειές τους, προκειμένου να διανύσουν με το λεωφορείο μία απόσταση 2 ωρών όπου βρίσκεται το κοντινότερο σχολείο Δευτεροβάθμιας στους Μολάους και ως την Παρασκευή φιλοξενούνται στη δημόσια δομή της Μαθητικής Εστίας Μολάων.

Όπως λένε στο «Όπου Υπάρχει Ελλάδα» αναγκάζονται να προσαρμοστούν με τα συναισθήματα να είναι ανάμεικτα για τα παιδιά και τους γονείς και τη Μαθητική Εστία να κάνει ό,τι καλύτερο μπορεί, για να προσφέρει ένα οικείο περιβάλλον φιλοξενίας για τους έφηβους.

Πηγή: skai.gr

