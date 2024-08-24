Λογαριασμός
Τροχαίο στη Λακωνία: Αυτοκίνητο έπεσε στο γκρεμό – Βγήκαν σώοι οι επιβάτες - Δείτε φωτογραφίες

Στο όχημα επέβαιναν 4 Έλληνες, οι οποίοι κατάφεραν και βγήκαν με ελαφρά τραύματα

Λακωνία τροχαίο γκρεμός

Σαν από θαύμα σώθηκαν σήμερα 4 άτομα που επέβαιναν σε ΙΧ, το οποίο έπεσε σε γκρεμό, στην επαρχιακή οδό Αρεόπολης – Βάθειας, λίγο μετά τον Κυπάρισσο Λακωνίας, μετά από τροχαίο με άλλο αυτοκίνητο. 

Λακωνία: Τροχαίο ατύχημα στην Ε.Ο. Αρεόπολης Βάθειας – Αυτοκίνητο κατέληξε στο γκρεμό

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, στο συγκεκριμένο όχημα επέβαιναν 4 Έλληνες, οι οποίοι κατάφεραν και βγήκαν από το όχημα με ελαφρά τραύματα και διακομίστηκαν με ασθενοφόρα στο Κ.Υ. Αρεόπολης περισσότερο για προληπτικούς λόγους.

Στο άλλο όχημα βρίσκονταν δυο Γάλλοι επισκέπτες στην περιοχή, οι οποίοι επίσης δεν τραυματίστηκαν από τη σύγκρουση. 

