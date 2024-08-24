Σαν από θαύμα σώθηκαν σήμερα 4 άτομα που επέβαιναν σε ΙΧ, το οποίο έπεσε σε γκρεμό, στην επαρχιακή οδό Αρεόπολης – Βάθειας, λίγο μετά τον Κυπάρισσο Λακωνίας, μετά από τροχαίο με άλλο αυτοκίνητο.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, στο συγκεκριμένο όχημα επέβαιναν 4 Έλληνες, οι οποίοι κατάφεραν και βγήκαν από το όχημα με ελαφρά τραύματα και διακομίστηκαν με ασθενοφόρα στο Κ.Υ. Αρεόπολης περισσότερο για προληπτικούς λόγους.

Στο άλλο όχημα βρίσκονταν δυο Γάλλοι επισκέπτες στην περιοχή, οι οποίοι επίσης δεν τραυματίστηκαν από τη σύγκρουση.

Πηγή: skai.gr

