Φωτιά σε διαμέρισμα στην Αθήνα

Υπό μερικό έλεγχο τέθηκε η φωτιά που εκδηλώθηκε νωρίς το μεσημέρι σε διαμέρισμα 4ο ορόφου στη συμβολή των οδών Φωκίδος και Λεωφόρου Μεσογείων, στην Αθήνα.
H φωτιά ξέσπασε σε διαμέρισμα του 4ου ορόφου και σύμφωνα με την πυροσβεστική από το διαμέρισμα απεγκλωβίστηκε μια ηλικιωμένη.
Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκαν 20 πυροσβέστες με 5 οχήματα, καθώς και ειδικό βραχιονοφόρο όχημα.
Δείτε βίντεο:
#Πυρκαγιά σε διαμέρισμα στη συμβολή των οδών Φωκίδος και Λεωφ_Μεσογείων, στην #Αθήνα.— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) April 29, 2025
Κινητοποιήθηκαν 20 #πυροσβέστες με 5 οχήματα, καθώς και ειδικό βραχιονοφόρο όχημα.
Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις
Λόγω του περιστατικού υπήρξε εκτροπή της κυκλοφορίας στη συμβολή των οδών Μιχαλακοπούλου και Φωκίδος.
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.