Υπό μερικό έλεγχο η φωτιά σε διαμέρισμα 4ου ορόφου στην Αθήνα: Απεγκλώβισαν μία ηλικιωμένη - Δείτε βίντεο

Από το διαμέρισμα απεγκλωβίστηκε μια ηλικιωμένη - Για την κατάσβεση της φωτιάς κινητοποιήθηκαν 20 πυροσβέστες με 5 οχήματα, καθώς και ειδικό βραχιονοφόρο όχημα

UPDATE: 13:10
Φωτιά σε διαμέρισμα στην Αθήνα

Υπό μερικό έλεγχο τέθηκε η φωτιά που εκδηλώθηκε νωρίς το μεσημέρι σε διαμέρισμα 4ο ορόφου στη συμβολή των οδών Φωκίδος και Λεωφόρου Μεσογείων, στην Αθήνα.

H φωτιά ξέσπασε σε διαμέρισμα του 4ου ορόφου και σύμφωνα με την πυροσβεστική από το διαμέρισμα απεγκλωβίστηκε μια ηλικιωμένη.

Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκαν 20 πυροσβέστες με 5 οχήματα, καθώς και ειδικό βραχιονοφόρο όχημα.

Δείτε βίντεο:

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις

Λόγω του περιστατικού υπήρξε εκτροπή της κυκλοφορίας στη συμβολή των οδών Μιχαλακοπούλου και Φωκίδος. 

