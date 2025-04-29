Φωτιά σε διαμέρισμα στην Αθήνα

Υπό μερικό έλεγχο τέθηκε η φωτιά που εκδηλώθηκε νωρίς το μεσημέρι σε διαμέρισμα 4ο ορόφου στη συμβολή των οδών Φωκίδος και Λεωφόρου Μεσογείων, στην Αθήνα.

H φωτιά ξέσπασε σε διαμέρισμα του 4ου ορόφου και σύμφωνα με την πυροσβεστική από το διαμέρισμα απεγκλωβίστηκε μια ηλικιωμένη.

Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκαν 20 πυροσβέστες με 5 οχήματα, καθώς και ειδικό βραχιονοφόρο όχημα.

Δείτε βίντεο:

#Πυρκαγιά σε διαμέρισμα στη συμβολή των οδών Φωκίδος και Λεωφ_Μεσογείων, στην #Αθήνα.

Κινητοποιήθηκαν 20 #πυροσβέστες με 5 οχήματα, καθώς και ειδικό βραχιονοφόρο όχημα. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) April 29, 2025

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις

Λόγω του περιστατικού υπήρξε εκτροπή της κυκλοφορίας στη συμβολή των οδών Μιχαλακοπούλου και Φωκίδος.

Πηγή: skai.gr

