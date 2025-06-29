«Πότε πέρασαν 22 χρόνια;», με αυτό το ρητορικό ερώτημα ως λεζάντα της ανάρτησης στα social media, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης τίμησε τη σημερινή μέρα για την οικογένειά του, λέγοντας το «Χρόνια Πολλά» στην κόρη του, Δάφνη.

Στο σύντομο μήνυμά του, ο κ. Μητσοτάκης έγραψε:

«Χρόνια πολλά αγάπη μου! Πότε πέρασαν 22 χρόνια!»

Η ανάρτηση συνοδεύτηκε από μια ζεστή φωτογραφία όπου πατέρας και κόρη ποζάρουν αγκαλιασμένοι, χαμογελαστοί.

Πηγή: skai.gr

