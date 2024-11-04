Τη σεισμική δραστηριότητα στην περιοχή του Αγίου Όρους, αλλά και τις επιπτώσεις των σεισμών στις μνημειακές κατασκευές, θα μελετήσει και θα διερευνήσει η διεπιστημονική ομάδα εργασίας, που συγκροτείται με πρωτοβουλία του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας/Τμήματος Κεντρικής Μακεδονίας (ΤΕΕ/ΤΚΜ).

Η ομάδα συγκροτείται από το ΤΕΕ/ΤΚΜ, σε συνεργασία με το Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, τον Οργανισμό Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας - Ινστιτούτο Τεχνικής Σεισμολογίας και Αντισεισμικών Κατασκευών (ΟΑΣΠ - ΙΤΣΑΚ) και το Κέντρο Διαφυλάξεως Αγιορείτικης Κληρονομιάς (Κε.Δ.Α.Κ.).

«Η έντονη σεισμική δραστηριότητα που παρατηρείται τους τελευταίους μήνες στην περιοχή του Αγίου Όρους καθιστά επιτακτική τη σε βάθος μελέτη του φαινομένου και τον έλεγχο του μνημειακού κτιριακού αποθέματος. Το ΤΕΕ/ΤΚΜ, ως τεχνικός σύμβουλος της Πολιτείας, είναι πάντοτε παρόν αλλά και πρωτοπόρο σε δράσεις που αφορούν τη διαχείριση και αντιμετώπιση φυσικών προκλήσεων, αλλά και την προστασία της πολιτιστικής μας κληρονομιάς. Και σε αυτή την περίπτωση παρεμβαίνουμε καίρια και στοχευμένα, με συνέπεια και διεπιστημονική προσέγγιση», δήλωσε ο πρόεδρος της Διοικούσας Επιτροπής του ΤΕΕ/ΤΚΜ Ηλίας Περτζινίδης.

Στόχος της ομάδας εργασίας που συγκροτήθηκε είναι η παρακολούθηση των σεισμικών δράσεων στην περιοχή του Αγίου Όρους, ο έλεγχος της τρωτότητας επιλεγμένων κτιρίων έναντι σεισμού καθώς και η καταγραφή πιθανών βλαβών με την παράλληλη διατύπωση προτάσεων αποκατάστασης - ενίσχυσης.

Για την επίτευξη του πρώτου στόχου της ομάδας εργασίας έχει εξασφαλιστεί η άδεια της Ιεράς Κοινότητας για την εγκατάσταση δύο επιταχυνσιογράφων στην Ιερά Χερσόνησο και, συγκεκριμένα, στην περιοχή των Καρυών και στην Ιερά Μονή Ξενοφώντος. Η ομάδα εργασίας συστάθηκε με χρονική διάρκεια εξαμήνου, αλλά έχει αναληφθεί η δέσμευση για παράταση, εφόσον το απαιτήσουν οι συνθήκες. Υπεύθυνος για την παρακολούθηση, την παραλαβή και τον έλεγχο της καλής εκτέλεσης του έργου ορίστηκε ο κ. Περτζινίδης.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.