Παπαστεργίου: Αναβαθμίζεται το σύστημα προειδοποιήσεων για φυσικές καταστροφές

Τη σημασία του συστήματος προειδοποιήσεων για φυσικές καταστροφές, που λειτουργεί στη χώρα μας και την περαιτέρω αναβάθμιση του για να είναι πιο αποτελεσματικό, με αναφορά στις καταστροφικές πλημμύρες της Βαλένθια, τόνισε ο Υπουργός Ψηφɩακής Δɩακυβέρνησης, Δημήτρης Παπαστεργίου, στο πλαίσιο του συνεδρίου «GreenDealGreece 2024», που διοργανώνει το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας, σε συνεργασία με το economix.gr, στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, με θέμα: «Η Ανθεκτικότητα στο επίκεντρο της βιώσιμης ανάπτυξης και του πράσινου και ψηφιακού μετασχηματισμού».

Την επιθυμία για περισσότερη τεχνολογία, αλλά με ένα «μεγάλο πράσινο θετικό πρόσημο» υπογράμμισε ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Δημήτρης Παπαστεργίου, στο πλαίσιο του συνεδρίου «GreenDealGreece 2024». Η ψηφιοποίηση, όπως υποστήριξε μεταξύ άλλων, είναι ένα σημαντικό κομμάτι της επόμενης ημέρα, γιατί τα δεδομένα είναι αυτά που θα μας δείξουν το πού θα πάμε. Σ’ αυτό το πλαίσιο, γνωστοποίησε ότι σήμερα κατατέθηκε και επισήμως η πρόταση για τα AI Factories -μια ευρωπαϊκή πρωτοβουλία, η οποία φέρνει περισσότερη Τεχνητή Νοημοσύνη, «βγάζει» τα δεδομένα από τους servers και δημιουργεί τοπικά οικοσυστήματα για να εκμεταλλευτούμε αυτόν τον πλούτο.

«Δεν θέλουμε μια κρατικοδίαιτη Τεχνητή Νοημοσύνη, είναι ο ιδιωτικός τομέας που πρέπει να έχει τον πρώτο λόγο», σημείωσε παράλληλα ο αρμόδιος υπουργός, ο οποίος διευκρίνισε ότι πέραν του υπουργείου, το Ταμείο Ανάκαμψης καλύπτει το μεγαλύτερο ποσοστό της απαιτούμενης χρηματοδότησης, δίνοντας μ’ αυτόν τον τρόπο χώρο σε ιδιωτικές πρωτοβουλίες. Οι τρεις άξονες της πρότασης για τα AI Factories, όπως εξήγησε ο Δημήτρης Παπαστεργίου, βασίζονται στην υγεία, στα μεγάλα, ανοικτού κώδικα, γλωσσικά μοντέλα, καθώς και το περιβάλλον - βιωσιμότητα.

Με αφορμή, τώρα, τις κλιματικές καταστροφές στην Ισπανία και στη Θεσσαλία, ο Δημήτρης Παπαστεργίου χαιρέτισε τη συμβολή του 112 στην έγκαιρη ειδοποίηση. «Έχει φανεί η αξία του, έστω και αν μερικές φορές γίνεται χρήση που δεν δικαιολογείται από τα φαινόμενα» επισήμανε.

Όσον αφορά το ευρύτερο έργο που έχει συντελεστεί στο υπουργείο τον τελευταίο χρόνο, τόνισε ότι αρκετοί πόροι του Ταμείου Ανάκαμψης επενδύονται σε υποδομές, οι οποίες μπορούν να μας βοηθήσουν σε πολλά κομμάτια, όπως για παράδειγμα στην έγκαιρη πρόβλεψη. Είναι σημαντικά, τόνισε με έμφαση ο υπουργός, τα χρήματα να επενδύονται σωστά. «Είναι κομβικό τα χρήματα να πιάνουν τόπο, να επενδύονται σε υποδομές που βοηθούν τους πολίτες», συνέχισε.

Ειδική μνεία έκανε και στα data centers. «Θέλουμε δεδομένα γιατί είναι το σημείο εκκίνησης για τη λήψη των αποφάσεων [...] Όμως, όλη αυτή η ανελαστική απαίτηση για ενέργεια πρέπει να στηριχθεί στην πράσινη ενέργεια. Δεν έχει νόημα να χρησιμοποιούμε Τεχνητή Νοημοσύνη “καίγοντας” ορυκτά καύσιμα», τόνισε χαρακτηριστικά ο Δημήτρης Παπαστεργίου.

Γι’ αυτό τον λόγο, συνέχισε, πρέπει να δούμε αν τα δίκτυά μας μπορούν να «σηκώσουν» ενέργεια, αν μπορούν να «χωρέσουν» στο σύστημα τόσο πολλά δεδομένα για να στηρίξουμε έναν βιώσιμο τρόπο ζωής. «Θέλουμε περισσότερη τεχνολογία, αλλά πρέπει να δούμε ένα μεγάλο πράσινο θετικό πρόσημο» κατέληξε ο αρμόδιος υπουργός.

