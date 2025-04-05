Κυψέλη: Συμβόλαιο θανάτου 250.000 δολαρίων η δολοφονία του Τούρκου

Συμβόλαιο θανάτου έναντι 250.000 δολαρίων ήταν αυτό που εκτελέστηκε στις 5 Νοεμβρίου 2024 στην Κυψέλη, σε βάρος 34χρονου από την Τουρκία. Εντολέας ήταν 50χρονος συμπατριώτης του, έγκλειστος σήμερα στις φυλακές Διαβατών Θεσσαλονίκης, και κίνητρο η αντιπαλότητα ανάμεσά τους στη διακίνηση ναρκωτικών ουσιών.



Τον σχεδιασμό για την εκτέλεση του συμβολαίου θανάτου ανέλαβε το "δεξί χέρι" του εντολέα, ένας 36χρονος, ο οποίος στρατολόγησε δύο ακόμη άτομα από την Τουρκία, 30 και 23 χρόνων, για την υλοποίησή του, όπως διαπίστωσαν τα στελέχη του Τμήματος Δίωξης Εγκλημάτων κατά Ζωής.



Οι δύο δολοφόνοι είχαν ως ορμητήριο τη Δομή Προσωρινής Φιλοξενίας Αιτούντων Άσυλο στα Οινόφυτα Βοιωτίας. Από τα στοιχεία εξόδου της δομής προέκυψε ότι ο σχεδιαστής και οι εκτελεστές βγήκαν από τη δομή τρεις ώρες πριν από τη δολοφονία και με τρένο έφθασαν στον Σταθμό Λαρίσης.



Η δολοφονική ενέδρα στήθηκε στο σημείο που είχε παρκάρει το αυτοκίνητό του το θύμα. Όταν ο στόχος έμπαινε στο αυτοκίνητο, δέχθηκε τα δολοφονικά πυρά. Ο σχεδιαστής της δολοφονίας και οι δύο εκτελεστές δεν έχουν εντοπιστεί, καθώς μετά τη δολοφονία διέφυγαν από τη δομή Οινοφύτων, και φαίνεται να έχουν διαφύγει σε χώρες του εξωτερικού.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.