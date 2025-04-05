Μεγάλη επιχείρηση για τη διάσωση σκυλάκου, ο οποίος εντοπίστηκε να... κολυμπά στο λιμάνι της Ραφήνας, στήθηκε αρχικά από το Λιμενικό και στη συνέχεια από την Πυροσβεστική.

Ο σκυλάκος παρασύρθηκε σε φρεάτιο συλλογής υδάτων, με αποτέλεσμα να χρειαστεί η συνδρομή και της Πυροσβεστικής, προκειμένου να διασωθεί.

Δείτε φωτογραφίες από την επιχείρηση διάσωσης:

Ακολουθεί η ανακοίνωση του Λιμενικού:

Τις μεσημβρινές ώρες χθες, ενημερώθηκε η Λιμενική Αρχή της Ραφήνας από το πλήρωμα του επιβατηγού-οχηματαγωγού (Ε/Γ-Ο/Γ) “ΘΕΟΛΟΓΟΣ Π” Ν.Π. 11479, για την ύπαρξη ενός σκύλου εντός της θάλασσας, στην προβλήτα 12 του λιμανιού. Αμέσως, στελέχη της Λιμενικής Αρχής με τη συνδρομή ενός ιδιωτικού σκάφους καθώς και μέλη του πληρώματος του ανωτέρω πλοίου, επιχείρησαν να διασώσουν τον σκύλο, με αρνητικά αποτελέσματα, καθώς εισήλθε σε φρεάτιο συλλογής όμβριων υδάτων. Παράλληλα, ενημερώθηκαν η Πυροσβεστική Υπηρεσία (Π.Υ.) της Νέας Μάκρης, ο Οργανισμός Λιμένα Ραφήνας (Ο.Λ.Ρ.), η αρμόδια Υπηρεσία του Δήμου καθώς και μέλη του φιλοζωικού συλλόγου “ΠΗΓΑΣΟΣ”. Στη συνέχεια, έγιναν εκ νέου προσπάθειες απεγκλωβισμού από στελέχη της Π.Υ., με τη συνδρομή στελεχών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. και προσωπικού του ΟΛΡ, χωρίς να καταστεί εφικτός ο απεγκλωβισμός του ζώου. Το εν λόγω σημείο αποκλείστηκε και τις πρωινές ώρες σήμερα, κατόπιν ενεργειών της Π.Υ. και του Ο.Λ.Ρ., ο σκύλος εξήλθε από το φρεάτιο κολυμπώντας και με τη συνδρομή ενός Περιπολικού σκάφους του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., κατευθύνθηκε εντός του παλαιού λιμένα Ραφήνας, όπου περισυνελέγη από φιλοζωική οργάνωση.

Πηγή: skai.gr

