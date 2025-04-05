Τις λεπτομέρειες για το τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε σε δρόμο στη Χαλκιδική, με συνέπεια τον θάνατο ενός άνδρα και τον σοβαρό τραυματισμό μία γυναίκας αστυνομικού, έδωσε στη δημοσιότητα με ανακοίνωσή της η αστυνομία.

Όπως είχε αναφέρει νωρίτερα το skai.gr, πριν το τροχαίο είχε σημειωθεί διαπληκτισμός μεταξύ παρεών σε μπαρ, ο οποίος συνεχίστηκε και στον δρόμο. Οι δύο παρέες σταμάτησαν στη μέση της επαρχιακής οδου, τα ξημερώματα του Σαββάτου και ήρθαν στα χέρια.

Στο σημείο κατέφτασε περιπολικό της αστυνομίας, το οποίο πραγματοποιούσε περιπολία. Οι αστυνομικοί προσπάθησαν να επιβάλουν την τάξη. Κάτω από άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες, τη στιγμή εκείνη πέρασε από το σημείο ένα φορτηγάκι, το οποίο παρέσυρε τον άνδρα που έχασε τη ζωή του και τη γυναίκα αστυνομικό, η οποία νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση.

Ο 26χρονος που πρωταγωνίστησε στο επεισόδιο και συνελήφθη, μαζί με τον οφηγό του μικρού φορτηγού, διαπιστώθηκε ότι του είχε αφαιρεθεί το δίπλωμα για 5 χρόνια, καθώς ήταν υπότροπος για οδήγηση υπό καθεστώς μέθης.

Πιο αναλυτικά η ανακοίνωση της αστυνομίας:

Σήμερα (5 Απριλίου 2025) και ώρα 04.45 περίπου, στο 41ο χιλιόμετρο της επαρχιακής οδού Νέων Μουδανιών-Σάρτης, Ι.Χ.Φ. όχημα που οδηγούσε 62χρονος ημεδαπός άνδρας, παρέσυρε 33χρονο ημεδαπό άνδρα και 46χρονη αστυνομικό, πλήρωμα περιπολικού του Αστυνομικού Τμήματος Σιθωνίας.

Αποτέλεσμα ήταν ο θανάσιμος τραυματισμός του 33χρονου και ο σοβαρός τραυματισμός της 46χρονης αστυνομικού, η οποία, εκείνη τη στιγμή, μαζί με συνάδελφό της, προσπαθούσαν να διευθετήσουν επεισόδιο μεταξύ του 33χρονου και ενός 26χρονου ημεδαπού.

Σημειώνεται ότι το πλήρωμα του περιπολικού βρέθηκε στο σημείο όταν κατά τη διάρκεια της περιπολίας τους αντιλήφθηκαν το προαναφερόμενο επεισόδιο.

Ο 26χρονος συνελήφθη για επικίνδυνη σωματική βλάβη και στέρηση άδειας ικανότητας οδήγησης, η οποία του είχε αφαιρεθεί για 5 χρόνια λόγω υποτροπής για οδήγηση υπό την επήρεια μέθης. Επίσης, συνελήφθη και ο 62χρονος οδηγός του Ι.Χ.Φ οχήματος.

Η αστυνομικός μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο και νοσηλεύεται.

Προανάκριση για τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος διενεργεί το Τμήμα Τροχαίας Πολυγύρου.

Πηγή: skai.gr

