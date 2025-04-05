Εκοιμήθη ο μητροπολίτης Δρυϊνουπόλεως, Πωγωνιανής και Κονίτσης - Η δήλωση του Προέδρου της Δημοκρατίας

Εκοιμήθη ο μητροπολίτης Δρυινουπόλεως Πωγωνιανής και Κονίτσης Ανδρέας, μετά από μάχη που έδωσε για περισσότερο από τρεις μήνες στο νοσοκομείο «Χατζηκώστα», ύστερα από βαρύ εγκεφαλικό επεισόδιο.

Ο μακαριστός μητροπολίτης κατά κόσμο Ανδρέας Τρεμπέλας γεννήθηκε το 1939 στην Πάτρα, το 1967 ήρθε στην Κόνιτσα, αρχικά ως λαϊκός ιεροκήρυκας, μετά ως αρχιμανδρίτης και πρωτοσύγκελος της Μητροπόλεως, υπήρξε στενός συνεργάτης του μακαριστού Σεβαστιανού, από το 1995, διακόνησε την ακριτική περιοχή ως μητροπολίτης.

Το αποτύπωμα που αφήνει στην Κόνιτσα, είναι βαθύ και επισφραγίζεται από το σημαντικό κοινωνικό του έργο.

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Τασούλας εξύμνησε το έργο του, τονίζοντας σε δήλωση:

Ο Μητροπολίτης Δρυϊνουπόλεως, Πωγωνιανής και Κονίτσης κυρός Ανδρέας, που υπηρέτησε με πίστη, αφοσίωση και αυταπάρνηση την ορθοδοξία στην ακριτική του Μητρόπολη, υπέκυψε σήμερα σωματικά, μετά από μακρά ασθένεια και εκοιμήθη, όμως η μνήμη και το έργο του δεν θα πάψουν να συνοδεύουν ιδιαίτερα όσους από εμάς τον ζήσαμε.

Έργο τριών δεκαετιών στην παραμεθόριο αγαπημένη του επαρχία Πωγωνίου και Κονίτσης, αλλά και δυναμική και αδιάκοπη συμπαράσταση προς την ελληνική εθνική μειονότητα της Αλβανίας, με τη διαρκή εκ μέρους του αγωνία και την κινητοποίηση όλων μας για την προστασία των δικαιωμάτων «των παιδιών του, των βορειοηπειρωτών», όπως πατρικά τους αποκαλούσε. Η μνήμη γι’ αυτό το πλούσιο έργο του, το ποιμαντικό, το κοινωνικό, το πατριωτικό και το πνευματικό, θα συνεχίσει να παραδειγματίζει και να δεσμεύει για τη συνέχισή του.

Για την εκδημία του εκφράζω τα θερμά μου συλλυπητήρια.

Αιωνία του η μνήμη!

Πηγή: skai.gr

