Μεγάλη αναστάτωση και έντονος φόβος επικρατεί στους κατοίκους της Κυψέλης που ζουν περιμετρικά του εργοταξίου της Γραμμής 4 του Μετρό.

Σύμφωνα με το πρακτορείο Orange Press, ιδιοκτήτες και ένοικοι δείχνουν με απόγνωση τις βαθιές ρωγμές που έχουν σχηματιστεί σε τοίχους, δοκάρια, πόρτες, παράθυρα, ακόμη και στα πλακάκια του εδάφους.

Η Πρωτοβουλία Κατοίκων υποστηρίζει ότι έχουν ήδη καταγραφεί σοβαρές ζημιές σε περισσότερες από 20 πολυκατοικίες. Τα προβλήματα, όπως σημειώνουν, ξεκίνησαν την περίοδο που ο μετροπόντικας έσκαβε το υπέδαφος ανάμεσα στον σταθμό της πλατείας Κυψέλης και την Ευελπίδων, ενώ η πρόσφατη κατάρρευση κτιρίου στα Πετράλωνα μετέτρεψε την ανησυχία τους σε καθαρό τρόμο.

Αυτή την ώρα, οι κάτοικοι βρίσκονται στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου της Αθήνας, προκειμένου να εκθέσουν την επικίνδυνη κατάσταση και να διεκδικήσουν άμεσες λύσεις και εγγυήσεις για την ασφάλεια της ζωής τους.

«Καθίζηση από την πρώτη εβδομάδα εργασιών του μετροπόντικα»

Μιλώντας στο Orange Press Agency, ο Αλέξανδρος Κουτρουλάρης, κάτοικος της Κυψέλης, περιγράφει με δραματικό τρόπο την καθημερινότητά τους. «Το σπίτι μου βρίσκεται γύρω στα εκατό μέτρα από την πλατεία Κυψέλης και, όπως θα δείτε, με την έναρξη των εργασιών για την επέκταση της γραμμής του μετρό έχουν αρχίσει και εμφανίζονται μεγάλες ρηγματώσεις σε ολόκληρο το κτίριο. Οι περισσότερες ρωγμές είναι διαγώνιες και ξεκινάνε από τα πορτοπαράθυρα. Αυτό κυρίως οφείλεται στην καθίζηση που έχει γίνει στο έδαφος λόγω των εργασιών», αναφέρει χαρακτηριστικά.

Όπως εξηγεί ο ίδιος, η ζημιά έγινε σχεδόν ακαριαία: «Ξεκίνησε κατευθείαν αφότου πέρασε ο μετροπόντικας. Πρέπει να ήταν τον Μάρτιο ή τον Απρίλιο. Κατευθείαν από την πρώτη εβδομάδα εμφανίστηκαν και, επειδή το φαινόμενο της καθίζησης δεν ξέρουμε αν είναι ακόμα ενεργό, συνεχίζουν να εμφανίζονται είτε νέες ρηγματώσεις είτε να επεκτείνονται οι υπάρχουσες».

Από την πλευρά της η Τασούλα Πάζιου αναφέρει πως το πρόβλημα ξεκίνησε με την έλευση του μεγάλου μηχανήματος στις αρχές Μαρτίου και με την πάροδο του χρόνου επιδεινώθηκε, με τις αρχικές ρωγμές που είχαν προκληθεί στους τοίχους να διογκώνονται και να φέρουν προβληματισμό όχι για αισθητικούς λόγους, αλλά σε σχέση με τη στατική επάρκεια των κτιρίων. Οι συνέπειες είναι ήδη μεγάλες και σε ψυχολογικό και σε οικονομικό επίπεδο. Η κ. Πάζιου αφενός έχασε τους ενοικιαστές της στο ένα της διαμέρισμα, αφετέρου πρέπει να ζει κάθε μέρα με τον φόβο του μετροπόντικα και των καθιζήσεων, καθώς σε άλλο σπίτι στην ίδια πολυκατοικία μένει η ίδια.

«Πέρα από τις υλικές ζημιές, ο μετροπόντικας έχει αφήσει πίσω του φόβο, τρόμο και θυμό. Αυτό που μας ενδιαφέρει είναι η ασφάλειά μας, δεν πρόκειται να πληρώσουμε το έργο του μετρό με τις ζωές μας», σημειώνει χαρακτηριστικά.

«Για εμάς, το βασικό ζήτημα είναι η στατικότητα των κτιρίων. Πέρα από τις υλικές ζημιές, ο μετροπόντικας έχει αφήσει πίσω του φόβο, τρόμο και θυμό. Αυτό που μας ενδιαφέρει είναι η ασφάλειά μας, δεν πρόκειται να πληρώσουμε το έργο του μετρό με τις ζωές μας.

Το μετρό το περιμέναμε όλοι και οι περισσότεροι κάτοικοι το επιθυμούσαν, θεωρώντας ότι θα αποτελέσει αναβάθμιση για την περιοχή. Ωστόσο, η κατάσταση που βιώνουμε σήμερα έχει οδηγήσει σε υποβάθμιση της ζωής μας και των περιουσιών μας.



Προσωπικά, έχω ήδη χάσει τους ενοίκους μου. Έζησαν μια πολύ δύσκολη νύχτα, όταν ο μετροπόντικας πέρασε κάτω από το σπίτι, κάτι που δεν μπόρεσαν να ξεπεράσουν. Επίσης, για δύο μήνες ζούσαν σε ένα σπίτι όπου τα κουφώματα δεν λειτουργούσαν σωστά. Τελικά, αποχώρησαν και δικαίως. Πρόκειται για απώλεια εισοδήματος για εμένα, αλλά δεν πρόκειται να βάλω άλλον άνθρωπο να κατοικήσει εκεί υπό αυτές τις συνθήκες. Ως ιδιοκτήτρια έχω ευθύνη απέναντι σε όποιον νοικιάσει το σπίτι. Ανεύθυνοι είναι εκείνοι που μας αφήνουν να ζούμε μέσα σε αυτή την ανασφάλεια»

Τέλος, εκπρόσωπος πολυκατοικίας στην Κυψέλη αναφέρει: «Ως εκπρόσωπος πολυκατοικίας στην Κυψέλη, η οποία αντιμετώπισε προβλήματα, συμμετείχα σήμερα στο δημοτικό συμβούλιο, όπου συζητήθηκε το θέμα. Γίνανε συγκεκριμένες προτάσεις για τη συμμετοχή του δήμου στην επίλυση του θέματος, και αναμένουμε αύριο από μια συνάντηση που θα γίνει με εκπρόσωπο της Ελληνικό Μετρό, να δούμε τι θα προκύψει, για να κινηθούμε περαιτέρω, για να δούμε πώς θα λύσουμε τα προβλήματα που έχουν προκύψει γενικά σε πολυκατοικίες στην Κυψέλη. Δεν είναι μόνο η δική μου πολυκατοικία· είναι πολλές πολυκατοικίες που έχουν αντιμετωπίσει σοβαρότατα προβλήματα.

Θεωρώ ότι είναι μια βάση που θα φανεί από το αποτέλεσμα. Εκτιμώ ότι τέτοια προβλήματα δύσκολα επιλύονται σε μια συνάντηση. Αν υπάρχει, βέβαια, καλή διάθεση από την πλευρά της Ελληνικό Μετρό, θεωρώ ότι μπορεί να υπάρξει επίλυση. Δεν είμαι σίγουρος, θεωρώ ότι ναι, θα γίνει. Είχαμε προγραμματίσει κάποια συνάντηση για το απόγευμα. Πιθανώς, ναι, να γίνει σήμερα η συνάντηση, για να ξέρουμε πώς θα κινηθούμε και στην αυριανή συνάντηση με τους εκπροσώπους της Ελληνικό Μετρό. Υπάρχουν φήμες ότι το έργο έχει σταματήσει. Δεν γνωρίζω ποια είναι η εξέλιξή του. Ακούγονται διάφορα πράγματα, τα οποία μας έχουν θορυβήσει γενικώς σαν κατοίκους. Δεν υπάρχει, όμως, κάτι πλήρες και σαφές, το οποίο να μας δίνει μια τελική και ουσιαστική εικόνα. Έχω εντοπίσει ζημιές και στο δικό μου διαμέρισμα. Υπάρχουν έντονες ρηγματώσεις, όμως, και σε κοινόχρηστους χώρους καικυρίως σε μια πλευρά της πολυκατοικίας είναι πιο έντονα τα προβλήματα που έχουν εντοπιστεί. Όσον αφορά τη δική μας περίπτωση, και επειδή καλέσαμε και ιδιώτη μηχανικό, είμαι πιο καθησυχασμένος, αλλά σίγουρα θα ήθελα να έχω μια πλήρη και ουσιαστική μελέτη για την επίδραση που είχε όλη αυτή η διαδικασία στην πολυκατοικία, για να κοιμόμαστε όλοι πιο ήσυχα»



Πηγή: skai.gr

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