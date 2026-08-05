Τζίτζι Χαντίντ-Μπράντλεϊ Κούπερ: Παντρεύτηκαν κρυφά πριν από έναν μήνα στη Νέα Υόρκη

Η Τζίτζι Χαντίντ και ο Μπράντλεϊ Κούπερ, σύμφωνα με διεθνή δημοσιεύματα, παντρεύτηκαν στη Νέα Υόρκη πριν από περίπου έναν μήνα, έπειτα από τρία χρόνια σχέσης.

Οι φήμες άρχισαν να φουντώνουν όταν το ζευγάρι φωτογραφήθηκε στο Παρίσι φορώντας βέρες. Λίγες ημέρες αργότερα, πηγές υποστήριξαν ότι οι δυο τους είχαν ήδη πραγματοποιήσει μια ιδιωτική τελετή, μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας. Μέχρι στιγμής, πάντως, ούτε η 31χρονη καλλονή ούτε ο 51χρονος ηθοποιός έχουν επιβεβαιώσει επισήμως ότι παντρεύτηκαν.

After Bradley Cooper and Gigi Hadid stepped out wearing what appeared to be wedding bands Aug. 3, new details have emerged about the romantic bling. https://t.co/VgFX6xkONr pic.twitter.com/Yaky5Jww5Y — E! News (@enews) August 4, 2026

Πηγή ανέφερε στη «Sun» ότι την προηγούμενη εβδομάδα πραγματοποιήθηκε στη Νέα Υόρκη ένα εορταστικό δείπνο με τον Μπράντλεϊ Κούπερ και την Τζίτζι Χαντίντ. «Υπήρξε ένα εορταστικό δείπνο με τον Μπράντλεϊ και την Τζίτζι στη Νέα Υόρκη και ακούγεται έντονα ότι είχε σχέση με γάμο», δήλωσε.

Η ίδια πηγή πρόσθεσε ότι η εμφάνισή τους με βέρες ενισχύει την εντύπωση πως αντάλλαξαν όρκους σε μια μυστική τελετή. «Τώρα που εμφανίστηκαν με βέρες, φαίνεται πως παντρεύτηκαν αθόρυβα. Είναι ένα υπέροχο ζευγάρι», συμπλήρωσε.

Η Τζίτζι Χαντίντ και ο Μπράντλεϊ Κούπερ φωτογραφήθηκαν στο Παρίσι, όπου ο ηθοποιός βρίσκεται για τα γυρίσματα της ταινίας «Ocean’s Eleven». Σύμφωνα με το μέσο «Page Six», τα δύο δαχτυλίδια προέρχονται από τον γαλλικό οίκο πολυτελών κοσμημάτων Boucheron.

Bradley Cooper and Gigi Hadid are sparking speculation that they may have already tied the knot after the pair were spotted wearing new rings on their left hands. 👀



📸: SplashNews pic.twitter.com/7coQ25b9L0 — Page Six (@PageSix) August 3, 2026

Το ζευγάρι βρίσκεται στο Παρίσι εδώ και αρκετές εβδομάδες, έχοντας προηγουμένως παρευρεθεί, σύμφωνα με το δημοσίευμα, στον γάμο του Τράβις Κέλσι και της Τέιλορ Σουίφτ στις αρχές Ιουλίου. Κατά την παραμονή τους στη γαλλική πρωτεύουσα, οι δυο τους εμφανίστηκαν ιδιαίτερα διαχυτικοί, χωρίς, ωστόσο, να σχολιάσουν τα σενάρια για τον δικό τους γάμο.

Τόσο η Τζίτζι όσο και ο Μπράντλεϊ έχουν ως βασική κατοικία τους τη Νέα Υόρκη. Η καλλονή διαθέτει ένα πολυτελές αρχοντικό αξίας περίπου 5,82 εκατ. δολαρίων, ενώ ο ηθοποιός αγόρασε το 2018 μια ιστορική πενταώροφη κατοικία έναντι 13,5 εκατ. δολαρίων.

Bradley Cooper and Gigi Hadid stepping out in Paris with matching rings… marriage rumors just went nuclear 💍



Are we calling it official? #BradleyCooper #GigiHadid pic.twitter.com/cpzz3rZ2TR — Andray (@andrayofficial) August 3, 2026

Πηγή: skai.gr

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