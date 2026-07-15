Στην ανάγκη να εγκαταλείψουν τις κατοικίες τους πολλοί κάτοικοι της Κυψέλης, εξαιτίας των ρωγμών και των βλαβών που έχουν εμφανιστεί σε πολυκατοικίες όπου εκτελούνται εργασίες για το Μετρό, αναφέρεται με ανάρτησή του ο δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας.

Όπως επισημαίνει, στην περιοχή όπου βρίσκονται σε εξέλιξη τα έργα έχουν καταγραφεί επικίνδυνες ρωγμές και ζημιές σε διψήφιο αριθμό πολυκατοικιών, γεγονός που ανάγκασε πολλούς κατοίκους να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους.

Ο κ. Δούκας γνωστοποιεί ακόμη ότι ζήτησε συνάντηση με την πολιτική ηγεσία του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, καθώς και με τη διοίκηση του Ελληνικού Μετρό, προκειμένου να συζητηθεί το σοβαρό ζήτημα.

Παράλληλα, αναφέρει ότι το θέμα θα απασχολήσει και το σημερινό Δημοτικό Συμβούλιο της Αθήνας, καθώς έχει ήδη προγραμματιστεί σχετική συζήτηση.

Ο δήμαρχος αποκαλύπτει επίσης ότι ενημέρωσε σήμερα τον αρμόδιο εισαγγελέα για την υπόθεση, ο οποίος διέταξε κατεπείγουσα προκαταρκτική εξέταση για τη διερεύνηση τυχόν ευθυνών.

«Ο Δήμος Αθηναίων με κάθε νόμιμο μέσο θα προασπίσει τους πολίτες και την περιουσία τους», καταλήγει στην ανάρτησή του.

Πηγή: skai.gr

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