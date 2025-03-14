Κυκλώματα αρχαιοκαπηλίας: Πήραν προθεσμία για να απολογηθούν οι 23 συλληφθέντες

Προθεσμίες για να απολογηθούν στις αρμόδιες ανακριτικές αρχές έλαβαν οι 23 συλληφθέντες που κατηγορούνται για συμμετοχή σε τρία κυκλώματα αρχαιοκαπηλίας, στη φερόμενη δράση των οποίων έβαλε τέλος, έπειτα από πολύμηνες έρευνες, η Υποδιεύθυνση Δίωξη Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος. Οι κατηγορούμενοι διώκονται για μία σειρά από κακουργήματα για τα οποία θα κληθούν να λογοδοτήσουν - οι 14 στη γ' ειδική ανακρίτρια Θεσσαλονίκης και οι υπόλοιποι 9 στην ανακρίτρια Σερρών.

Μεταξύ των συλληφθέντων είναι υπάλληλος της Εφορείας Αρχαιοτήτων Σερρών, με καθήκοντα αρχειοφύλακα, στον οποίο η δικογραφία αποδίδει "καθοδηγητικό" ρόλο όσον αφορά στις παράνομες έρευνες και ανασκαφές ενός εκ των δύο κυκλωμάτων με έδρα τις Σέρρες- το τρίτο κύκλωμα φέρεται να είχε έδρα τη Θεσσαλονίκη. Πληροφορίες αναφέρουν ότι μεταξύ των αρχαιολογικών χώρων όπου τελέστηκαν λαθρανασκαφές ήταν ο Τύμβος Καστά και η ευρύτερη περιοχή της Αμφίπολης.

Οι έρευνες των διωκτικών αρχών ξεκίνησαν τους τελευταίους μήνες και κορυφώθηκαν το προηγούμενο 24ωρο με τις συλλήψεις των εμπλεκόμενων προσώπων και την κατάσχεση πλήθους νομισμάτων (χρυσά, χάλκινα και ασημένια διαφόρων περιόδων) και αρχαίων αντικειμένων. Σε κατ' οίκον έρευνες κατασχέθηκε, επίσης, το συνολικό χρηματικό ποσό των 75.000 ευρώ, εκρηκτική ύλη (ΤΝΤ), συσκευές εντοπισμού και ανίχνευσης μετάλλων, διασκόπησης εδάφους κ.ά.

Η ογκωδέστατη δικογραφία περιλαμβάνει τρεις εγκληματικές ομάδες με κοινό παρονομαστή τις παράνομες αρχαιολογικές έρευνες και λαθρανασκαφές, την υπεξαίρεση, αποδοχή και διάθεση αρχαίων μνημείων που αποτελούν προϊόντα εγκλήματος και την εξαγωγή μνημείων εκτός ελληνικής επικράτειας, με σκοπό την πώλησή τους σε ενδιαφερόμενους και το παράνομο κέρδος. Τα κατηγορούμενα μέλη των συγκεκριμένων ομάδων φαίνεται να χρησιμοποιούσαν ανιχνευτές μετάλλων και γεωδαιτικά μηχανήματα για την ανεύρεση αρχαιοτήτων, διαθέτοντας πολύ καλές γνώσεις στον χειρισμό τους, εφάρμοζαν εξειδικευμένες τεχνικές σκαψίματος και χρησιμοποιούσαν ακόμη και εκρηκτική ύλη.

Η πιο δραστήρια εγκληματική ομάδα φαίνεται πως ήταν η πρώτη (τα μέλη της οποίας οδηγήθηκαν στις δικαστικές αρχές της Θεσσαλονίκης). Στη δικογραφία περιγράφεται άτομο με "αρχηγικό" ρόλο στη δράση της συγκεκριμένης ομάδας το οποίο διέθετε διασυνδέσεις με αρχαιοκάπηλους από διάφορες περιοχές της ελληνικής επικράτειας με σκοπό την περαιτέρω προώθηση των αρχαίων αντικειμένων τόσο στο εσωτερικό της χώρας όσο και στο εξωτερικό (φέρεται να συντόνισε την παράδοση απροσδιόριστου αριθμού αρχαίων αντικειμένων στη Γερμανία).

Οι κατηγορούμενοι ως αρχαιοκάπηλοι χρησιμοποιούσαν για τις μεταξύ τους επικοινωνίες κωδικοποιημένες εκφράσεις. Πληροφορίες αναφέρουν ότι το συνθηματικό «ψαχτήρια» συμβόλιζε τα άτομα που έκαναν παράνομες ανασκαφές και αρχαιολογικές έρευνες για ανεύρεση κτερισμάτων, ενώ με την έκφραση «πάω να κόψω ξύλα» τα εμπλεκόμενα πρόσωπα φανέρωναν παράνομες ανασκαφές και αρχαιολογικές έρευνες. Το «μηχανάκι» ή «μασίνι» χρησιμοποιείτο για να δηλώσει ανιχνευτή μετάλλων, τα «ξύλα» και «κρασιά» συμβόλιζαν αρχαία αντικείμενα, τα «μπιχλιμπίδια» αρχαία νομίσματα και τα «μπερεκέτια» τα μεγάλα ευρήματα από τις ανασκαφές.

Ήδη μέρος των κατασχεθέντων αρχαίων αντικειμένων- η καταμέτρηση τους συνεχίζεται- επιδείχθηκαν στους αρμόδιους αρχαιολόγους που αποφάνθηκαν κατ' αρχήν ότι εμπίπτουν στις προστατευτικές διατάξεις του νόμου περί προστασίας αρχαιοτήτων.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

