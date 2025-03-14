Ισχυρός σεισμός ανοικτά της Κρήτης

Σεισμική δόνηση της τάξης των 4.8 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε νωρίτερα ανοικτά της Κρήτης.

Σύμφωνα με την αυτόματη λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου τα 4,8 Ρίχτερ σημειώθηκαν στο θαλάσσιο χώρο του νησιού, είχαν εστιακό βάθος 24,7 χιλιομέτρων και επίκεντρο 70 Χιλιόμετρα, Νότια- Νοτιοδυτικά της Χρυσής Λασιθίου.

Δεύτερος σεισμός μετά από 1,5 ώρα

Τη σεισμική δόνηση των 4,8 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ ακολούθησε ένας δεύτερος σεισμός που καταγράφηκε λίγο πριν τις επτά το απόγευμα της Παρασκευής και ήταν εντάσεως 4,5 βαθμών της Κλίμακας Ρίχτερ.

Είχε επίκεντρο επίσης θαλάσσια περιοχή 42 χλμ. ΝΝΔ της Παλαιόχωρας Χανίων.

Το εστιακό βάθος σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο, τοποθετείται στα 6,2 χλμ..

Μέχρι στιγμής δεν έχουν υπάρξει πληροφορίες για οποιοδήποτε πρόβλημα.

Πηγή: skai.gr

