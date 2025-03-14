Το Γενικό Νοσοκομείο Σερρών, εξυπηρετεί 70 - 75.000 ασθενείς το χρόνο και όμως αιμορραγεί από την έλλειψη παθολόγων.

Είναι ένα από τα μεγαλύτερα νοσοκομεία στη Βόρεια Ελλάδα καθώς ο νομός Σερρών αριθμεί περίπου 150.000 κατοίκους.

Το συγκεκριμένο νοσοκομείο έχει μόλις 5 παθολόγους.

«Μέχρι το καλοκαίρι του 2023 στο νοσοκομείο υπήρχαν 9 παθολόγοι», αναφέρει στην εκπομπή «Όπου Υπάρχει Ελλάδα» ο πρόεδρος της Ένωσης Νοσοκομειακών Γιατρών Σερρών, Βαγγέλης Παπαμιχάλης οποίος σημειώνει ότι «όταν ξεκίνησαν μετακινήσεις γιατρών για να κάνουν εφημερίες στο νοσοκομείο Δράμας, αρκετοί παραιτήθηκαν.

Καθημερινά σύμφωνα με τον ίδιο, τα επείγοντα εξυπηρετούν καθημερινά 300 άτομα. Την ίδια στιγμή έχει κλείσει το διαβητολογικό ιατρείο ενώ υπάρχουν μόλις δύο αναισθησιολόγοι που κάνουν 10 και 11 εφημερίες το μήνα. «Η αναμονή στα χειρουργεία φτάνει τα 1.200 άτομα», καταλήγει ο κ. Παπαμιχάλης

