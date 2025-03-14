Αντιμέτωποι με μία σειρά από κακουργήματα είναι οι 14 συλληφθέντες για συμμετοχή στο ένα από τα τρία κυκλώματα αρχαιοκαπηλίας που εξάρθρωσε η ΕΛ.ΑΣ στη Βόρεια Ελλάδα.

Τα μέλη του συγκεκριμένου κυκλώματος οδηγήθηκαν ενώπιον των εισαγγελικών αρχών της Θεσσαλονίκης και τους απαγγέλθηκαν κατηγορίες, ενώ οι υπόλοιποι 9 οδηγούνται στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Σερρών.

Οι 14 διώκονται για τις εξής πράξεις: εγκληματική οργάνωση, υπεξαίρεση μνημείων, κατοχή εκρηκτικών υλών, παράνομη ανασκαφή και αρχαιολογική έρευνα, αποδοχή και διάθεση μνημείων, παράνομη εξαγωγή πολιτιστικών αγαθών, παράνομη κατοχή και χρήση ανιχνευτή μετάλλων, κλοπή μνημείου από χώρο ανασκαμμένο, κατοχή πυρομαχικών και όπλων.

Οι συγκεκριμένοι παραπέμφθηκαν να απολογηθούν στην γ' ειδική ανακρίτρια Θεσσαλονίκης, απ' όπου πήραν προθεσμίες και παραμένουν υπό κράτηση.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι οι αστυνομικές έρευνες για τη φερόμενη δράση των κυκλωμάτων ξεκίνησαν από τον περασμένο Σεπτέμβριο.

Πρόκειται κυρίως για «κυνηγούς» νομισμάτων και άλλων αρχαιολογικών ευρημάτων που έκαναν παράνομες ανασκαφές ακόμη και κοντά σε αρχαιολογικούς χώρους της Βόρειας Ελλάδας. Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι χρησιμοποιούσαν εκτός από ανιχνευτές μετάλλων κι άλλα σκαπτικά σύνεργα, εκρηκτική ύλη (ΤΝΤ).

Ακόμη, στις τηλεφωνικές τους επικοινωνίες χρησιμοποιούσαν κωδικές ονομασίες προκειμένου να μην γίνουν αντιληπτοί. Τα δε, αρχαία αντικείμενα φαίνεται να τα προωθούσαν σε αγορές του εξωτερικού, αποκομίζοντας κέρδη από την παράνομη δράση τους.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.