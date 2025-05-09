Της Έλενας Γαλάρη

Προφυλακίστηκαν τρεις από τους συνολικά εννέα κατηγορούμενους για το κύκλωμα στα κτηματολογικά γραφεία που αναλάμβανε να διεκπεραιώνει και να επισπεύδει υποθέσεις με το αζημίωτο.

Συγκεκριμένα, στη φυλακή οδηγήθηκαν η φερόμενη ως αρχηγός του κυκλώματος, ουκρανικής καταγωγής, μια υπάλληλος του κτηματολογικού γραφείου της Αθήνας και ένας ιδιώτης. Οι υπόλοιποι αφέθηκαν ελεύθεροι με ή χωρίς περιοριστικούς όρους.

Στις απολογίες τους οι κατηγορούμενοι αρνήθηκαν τα όσα τους αποδίδονται.

Σύμφωνα με πληροφορίες, κατά την απολογία της η βασική κατηγορούμενη της υπόθεσης, φέρεται να ισχυρίστηκε: «Δεν έχω καμία εμπλοκή στην υπόθεση. Από τους συγκατηγορουμένούς μου γνωρίζω μόνο την υπάλληλο από το γραφείο της Καλλιθέας, με την οποία διατηρώ φιλική σχέση. Ουδέποτε δωροδόκησα υπάλληλο. Εργάζομαι σε κατασκευαστική εταιρεία.»

Πηγή: skai.gr

