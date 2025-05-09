Ζαχαράκη: Προθεσμία για ελεγχόμενη πρόσβαση στα Πανεπιστήμια, μέχρι τέλος χρόνου

"Η ασφάλεια των πανεπιστήμιων και τα φαινόμενα βίας ήταν ένα από τα θέματα που συζητήθηκαν στη Σύνοδο των Πρυτάνεων με τη συμμετοχή της Υπουργού Παιδείας Σοφίας Ζαχαράκη, στη Χαλκιδική.

Η Υπουργός τόνισε ότι μέχρι το τέλος Ιουλίου τα πανεπιστήμια θα πρέπει να έχουν καταθέσει ή να έχουν επικαιροποιήσει τα σχέδια ασφαλείας τους

Πρόσθεσε ότι, μέχρι το τέλος της χρονιάς θα τοποθετηθούν συστήματα ελεγχόμενης εισόδου- με μπάρες και κάρτες - στις σχολές που έχουν τη μεγαλύτερη ανάγκη, κυρίως στα αστικά κέντρα.

Μάλιστα δεσμεύθηκε ότι το υπουργείο είναι διατεθειμένο για έκτακτη χρηματοδότηση των Πανεπιστήμιων προκείμενου να υλοποιηθούν τα μέτρα ασφαλείας

Η κυρία Ζαχαράκη προανήγγειλε αισθητοποίηση του πλαισίου ποινικής αντιμετώπισης των φαινομένων βίας με επίσπευσή της δίκης και αυτοδίκαιη παύση της ιδιότητας του φοιτητή , η οποία μπορεί να φθάσει μέχρι τους 24 μήνες, για όσους συλλαμβάνονται για αξιόποινες πράξεις στα πανεπιστήμια.

Ανέφερε ότι παραμένουν τα πειθαρχικά συμβούλια στα πανεπιστήμια τα οποία θα αποφασίζουν ακόμα και τη διαγραφή για όποιον φοιτητή έχει καταδικαστεί αμετάκλητα

Οσον αφορά στους αιωνίους φοιτητές, τόνισε ότι ο νόμος θα εφαρμοστεί και προανήγγειλε νομοθετική ρύθμιση που θα διακρίνει τον ενεργό από τον ανενεργό φοιτητή.

Οπως ειπε , πρεπει να υπαρχει μια δευτερη ευκαιρια , αλλα οχι χωρις προυποθεσεις, για εργαζομενους φοιτητες , αθλητες , ή σε περιπτωσεις ασθενειας .

Μεταξύ των πιο κρίσιμων παρεμβάσεων είναι:

• Η υποχρέωση κάθε ΑΕΙ να συγκροτήσει εντός συγκεκριμένης προθεσμίας ένα και μόνο Πειθαρχικό Συμβούλιο, η άμεση έναρξη της πειθαρχικής δίωξης χωρίς περιθώρια καθυστέρησης και η ολοκλήρωση της διαδικασίας εντός δύο (2) μηνών, με δυνατότητα παράτασης μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις.

• Αυτοδίκαιη αναστολή της φοιτητικής ιδιότητας για 24 μήνες σε περιπτώσεις ποινικής δίωξης για πράξεις βίας κατά της ζωής ή της σωματικής ακεραιότητας μελών της πανεπιστημιακής κοινότητας ή για σημαντική καταστροφή εγκαταστάσεων, καθώς και αυτοδίκαιη διαγραφή σε περίπτωση αμετάκλητης ποινικής καταδίκης.

• Πειθαρχικές και διοικητικές κυρώσεις για Πρυτάνεις και μέλη ΔΕΠ που δεν ασκούν τις υποχρεώσεις τους, καθώς και αυτόματες συνέπειες όταν παραβιάζονται θεσμοθετημένες προθεσμίες.

• Υποχρέωση άμεσης κατάρτισης και επικαιροποίησης - έως το τέλος Ιουλίου - όλων των Σχεδίων Ασφαλείας με έγκριση από αρμόδια επιτροπή.

• Άμεση κατάρτιση εσωτερικών κανονισμών.

• Δημιουργία Παρατηρητηρίου Φαινομένων Βίας στο ΥΠΑΙΘΑ.

• Πλήρης στελέχωση και ενεργοποίηση της Μονάδας Ασφαλείας και Προστασίας κάθε ΑΕΙ.

• Υποχρεωτική χρήση της ακαδημαϊκής ταυτότητας ως μέσου ελέγχου εισόδου και εξόδου, κατά προτεραιότητα στους πανεπιστημιακούς χώρους των ΑΕΙ στα μεγάλα αστικά κέντρα, έως το τέλος του 2025. Επίσης, εγκατάσταση και λειτουργία κατάλληλων τεχνολογικών συστημάτων καταγραφής πρόσβασης, ως αναπόσπαστο τμήμα του συνολικού πλαισίου πρόληψης.

• Θέσπιση ειδικού ποινικού πλαισίου για την πανεπιστημιακή βία, κατά τα πρότυπα της αθλητικής και της ενδοοικογενειακής βίας, με εκδίκαση των σχετικών υποθέσεων κατά απόλυτη προτεραιότητα, τη θέσπιση ειδικών διαδικασιών και προθεσμιών για την ταχεία απονομή της δικαιοσύνης, καθώς και την επιβολή αυστηρών κυρώσεων σε περιπτώσεις οργανωμένων περιστατικών βίας.

• Σε περίπτωση αποδεδειγμένης φθοράς ή καταστροφής πανεπιστημιακής περιουσίας από φοιτητή, ο δράστης θα καλείται να αποκαταστήσει τη ζημία και σε περίπτωση μη καταβολής, η οφειλή βεβαιώνεται και θα διαβιβάζεται για είσπραξη στη Δ.Ο.Υ.

Παράλληλα, αναμένεται, σύντομα στη Βουλή, νομοθετική ρύθμιση για τους φοιτητές που είναι ανενεργοί, με ευνοϊκή αντιμετώπιση για τους εργαζόμενους φοιτητές, τα Άτομα με Αναπηρία και εκείνους με αθλητικές υποχρεώσεις.

Η Σοφία Ζαχαράκη, αναφέρθηκε στην χρηματοδότηση της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, μέσω του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) αλλά και από τον τακτικό προϋπολογισμό, επισημαίνοντας ότι αυξήθηκε κατά:

🔹117% η χρηματοδότηση των ΑΕΙ της χώρας, από το 2019 έως και το 2025, και από τα 665 εκατ. ευρώ (665.788.000,00), το συνολικό ποσό ανήλθε στο 1,4 δις ευρώ (1.446.897.081,00) .

🔹22% η συμμετοχή της χρηματοδότησης της Γ΄θμιας εκπαίδευσης για το σύνολο του ΥΠΑΙΘΑ από το 12% που ήταν το 2019.

🔹19,5% η χρηματοδότηση (από ΠΔΕ και από τον τακτικό προϋπολογισμό) για το σύνολο του ΥΠΑΙΘΑ το 2025 από το 2019, φθάνοντας τα 6,6 δις ευρώ (6.606.000.000,00), από τα 5,5 δις ευρώ (5.527.000.000,00).

🔹53% η χρηματοδότηση του συνόλου των λειτουργικών δαπανών για τη σίτιση των ΑΕΙ και του Στεγαστικού Επιδόματος και από 876 εκατ. ευρώ (876.184.329) το διάστημα 2015-2019 έφθασαν το 1,3 δις ευρώ (1.343.046.075).

🔹138% η χρηματοδότηση του Στεγαστικού Επιδόματος την περίοδο 2019-2025 φθάνοντας στα 315 εκατ. ευρώ (315.658.500) σε σύγκριση με την περίοδο 2015-2019 που ήταν 132 εκατ. ευρώ (132.242.580).

Τέλος, η Υπουργός, άφησε ανοικτό το ενδεχόμενο για έκτακτη επιχορήγηση προς τα ΑΕΙ με αναγκαία εκτίμηση των αναγκών των Ιδρυμάτων.

