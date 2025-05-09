Λέσβος: Η γυναίκα που έγινε «λιμάνι» για χιλιάδες πρόσφυγες

Η Αφροδίτη Βατή, Αντιδήμαρχος Τουρισμού & Πρασίνου Δυτικής Λέσβου, μιλά για τα εγκαίνια της πύλης εισόδου Σένγκεν στο λιμάνι της Πέτρας Λέσβου την 1η Ιουνίου, για την τουριστική κίνηση τους καλοκαιρινούς μήνες και τέλος για την προσφορά της, της ίδιας και του άντρα της κατά τη διάσωση των προσφύγων στο νησί το 2015. Έχουν γίνει και αφιερώματα στο πρόσωπό της που τη χαρακτήριζαν ως «καθημερινό ήρωα».

Σύμφωνα με την ιστοσελίδα της Greenpeace, η Αφροδίτη Βατή Μαριόλα, ξενοδόχος και δασκάλα αγγλικών στον Μόλυβο, θυμάται: «Από τις 28 Απριλίου που βγήκε η πρώτη βάρκα στην παραλία του ξενοδοχείου μας, βοηθάμε πρόσφυγες και μετανάστες full time. Αν υπολογίσουμε ότι καθημερινά βγαίνουν τουλάχιστον 7 με 8 βάρκες μόνο στην παραλία μας, μέχρι σήμερα έχουμε βοηθήσει χιλιάδες ανθρώπους. 6 με 7 ώρες την ημέρα, κάθε μέρα, απασχολούμαστε με τους πρόσφυγες και μετανάστες που καταφθάνουν στις παραλίες μας. Τους δίνουμε νερό, κάτι να φάνε, ζεστά ρούχα και μετά τους μεταφέρουμε με τα προσωπικά αυτοκίνητά μας στον Μόλυβο για να συνεχίσουν το ταξίδι τους στο κέντρο υποδοχής προσφύγων και μεταναστών στη Μυτιλήνη. Έχει πλέον αλλάξει η καθημερινότητά μας. Είμαστε συνεχώς σε επιφυλακή κοντά στις παραλίες και βοηθάμε όπως ο καθένας μπορεί τον κόσμο που βγαίνει. Όταν βλέπω μια βάρκα να πλησιάζει στην ακτή ξεχνάω τι έκανα και τρέχω να βοηθήσω. Ιδίως όταν βλέπω μέσα σ’ αυτές μικρά παιδιά, γυναίκες εγκύους και γέρους ανθρώπους… Δεν νομίζω ότι υπάρχει άνθρωπος που δε θα βοηθούσε σε τέτοιες ακραίες καταστάσεις. Βοηθάς με την καρδιά σου, χωρίς να περιμένεις ευχαριστώ και ανταλλάγματα. Προσπαθείς να κάνεις τη ζωή των άλλων ευκολότερη βάζοντας τον εαυτό σου στη δική τους θέση. Δείχνεις κατανόηση για το τι περνάει ο άλλος. Αυτό για μένα είναι το ελληνικό φιλότιμο».

Ως προς τα εγκαίνια πύλης Σένγκεν: Δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως η απόφαση για τη λειτουργία των λιμανιών του Πλωμαρίου και της Πέτρας Λέσβου ως Πύλες Εισόδου Σένγκεν για το 2025. Κυριακή 1η Ιουνίου θα γίνουν τα εγκαίνια στην Πέτρα Λέσβου για τη σύνδεση της με το Ακτσάι. Το λιμάνι βρίσκεται κοντά στο Αδραμύττιο της Τουρκίας. Η απόφαση αυτή επιβεβαιώνει τη στρατηγική σημασία του λιμανιού. Αυτό λειτουργεί ως βασικός κόμβος σύνδεσης της Λέσβου με τα τουρκικά παράλια. Όλα είναι έτοιμα για την πλήρη λειτουργία της Express Visa για επισκέπτες από την Τουρκία. Γεγονός που αναμένεται να ενισχύσει σημαντικά τον τουρισμό και την τοπική οικονομία. Η διατήρηση των Πυλών Εισόδου Σένγκεν λειτουργεί ως καταλύτης εξωστρέφειας για τη Λέσβο. Έτσι, ενισχύεται η τοπική οικονομία, οι τουριστικές ροές και το διεθνές προφίλ του νησιού).

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.