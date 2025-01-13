Κύκλωμα προστασίας: Στο σπίτι της αστυνόμου βρέθηκαν 22.000 ευρώ, ακριβά ρολόγια και απόρρητα έγγραφα 

Με αστρονομικές ταρίφες, μέθοδο, αλλά και κρίσιμες προσβάσεις στην αστυνομία λειτουργούσε η εγκληματική οργάνωση που κάλυπτε λέσχες και οίκους ανοχής. Πρωταγωνιστές επίορκοι αστυνομικοί και πυροσβέστες, με πρωταγωνίστρια και κομβικό πρόσωπο τη 37χρονη βραβευμένη κατά τα άλλα αστυνομικό.



Όπως ανέφερε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΣΚΑΪ ο Παναγιώτης Σπυρόπουλος, δύο αξιωματικοί της ΕΛΑΣ, και τρεις αστυφύλακες, δύο Τμημάτων Ασφαλείας, αναζήτησαν 59 φορές τα στοιχεία ταυτότητας των δύο γυναικών αστυνομικών της Διεύθυνσης Εσωτερικών Υποθέσεων, που είχαν πάρει το βιντεοληπτικό υλικό συνάντησης του 58χρονου αρχηγού της εγκληματικής οργάνωσης, του "Λευτέρη του Κρητικού" με τη 37χρονη Αστυνόμο, σε εστιατόριο στο Κερατσίνι. Ο Αρχηγός μάλιστα ξεκίνησε αναζήτηση μέσω πέντε "συνεργαζόμενων" αστυνομικών για να βρει την υπηρεσία που κάνει έρευνα. Ένας από τους ιδιοκτήτες του εστιατορίου έδωσε 3 διαφορετικές εκδοχές ως προς την ταυτότητα του αρχηγού. Ότι είναι επιχειρηματίας που γευματίζει με άλλους επιχειρηματίες και θεωρεί ότι η λήψη του υλικού είναι επιχειρηματική κατασκοπεία, ότι είναι επιχειρηματίας που γευματίζει με αξιωματικούς της ΕΛΑΣ, και μια τρίτη εκδοχή ότι τον αποκαλούν Ταξίαρχο και ότι την επίμαχη ημέρα γευμάτιζε με γυναίκα αξιωματικό του Εσωτερικών Υποθέσεων.

Διασυνδέσεις

Στο υλικό της δικογραφίας αναφέρονται τα στοιχεία που αναδεικνύουν διασυνδέσεις με στελέχη της Διεύθυνσης Οικονομικής Αστυνομίας. Το πρώτο στοιχείο ενδεικτικά είναι μια επιχείρηση της Διεύθυνσης Οικονομικής Αστυνομίας στις 16 Μαΐου 2024 σε παράνομο καζίνο η οποία φέρεται να έγινε κατ' εντολή μάλιστα του αρχηγού προκειμένου να ενταχθεί στο πρόγραμμα κάλυψης. Η αναφορά του 63χρονου επονομαζόμενου "Καθηγητή", ότι βρίσκεται με "διευθυντή της Οικονομικής" και ότι πληρώνει για την "ασφάλεια" του. Από το ηλεκτρονικό αρχείο μάλιστα της Διεύθυνσης Οικονομικής Αστυνομίας διαπιστώθηκε ότι η συγκεκριμένη υπηρεσία έκανε δύο εφόδους στα καζίνο του "Καθηγητή" και ενός 46χρονου το 2022, έκτοτε και μέχρι την επιχείρηση του "Ελληνικού FBI" στις 6/11/2024 δεν είχε σχηματισθεί δικογραφία σε βάρος τους.

Ευρήματα

Στο σπίτι της 37χρονης Αστυνόμου πέρα από τα 22.000 ευρώ σε χάρτινους φακέλους βρέθηκαν 39 ναρκωτικά δισκία, ένα ρολόι Emporio Armani και ένα Rolex. Εκείνα που κίνησαν όμως το ερευνητικό ενδιαφέρον ήταν έξι διαγράμματα της Ελληνικής Αστυνομίας, με την ανάλυση πληροφοριών και προσώπων υποθέσεων. Αφορούσαν μεταξύ άλλων και ποινικό που ήταν ανάμεσα στους συλληφθέντες για τις δολοφονίες τριών μελών της GREEK MAFIA. Ένα μωβ ντοσιέ περιείχε ένα δελτίο πληροφοριών της Διεύθυνσης Οικονομικής Αστυνομίας, με τον χαρακτηρισμό ΑΠΟΡΡΗΤΟ και έγγραφα αστυνομικής επιχείρησης, η κατοχή του οποίου δεν δικαιολογείτο από την 37χρονη Αστυνόμο καθώς είχε αποχωρήσει από την αρμόδια υπηρεσία.

Πηγή: skai.gr

