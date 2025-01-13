Προαστιακός: Πτώση παντογράφου σε αποβάθρα του αεροδρομίου

Κατά τη διάρκεια δρομολογίου του Προαστιακού από τον Πειραιά προς το Αεροδρόμιο σήμερα Δευτέρα 13 Ιανουαρίου, σημειώθηκε πτώση του παντογράφου στη στάση του αεροδρομίου, σύμφωνα με την Hellenic Train.

«Το περιστατικό, σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση, έλαβε χώρα κατά την άφιξη του συρμού στην αποβάθρα για την αποβίβαση των επιβατών. Ο παντογράφος είναι ο μηχανισμός που συνδέει τον συρμό με την εναέρια ηλεκτροφόρα γραμμή, εξασφαλίζοντας την παροχή ηλεκτρικής ενέργειας. Χάρη στην άμεση και αποτελεσματική αντίδραση του προσωπικού της Hellenic Train, το περιστατικό αντιμετωπίστηκε χωρίς κανένα απρόοπτο, με γνώμονα την ασφάλεια, τόσο των επιβατών, όσο και του προσωπικού. Η εταιρεία προχωρά, σε συνεργασία με τους αρμόδιους φορείς, στη διερεύνηση του περιστατικού προκειμένου να διαπιστωθούν τα αίτια του συμβάντος».

Ανακοίνωση του σωματείου των μηχανοδηγών - ΠΕΠΕ

Για το περιστατικό ανακοίνωση εξέδωσε και το Σωματείο Μηχανοδηγών, δηλώνοντας πως «από καθαρή τύχη και σήμερα δεν θρηνήσαμε νέα θύματα» ενώ κάνει λόγο για «προφανή απροθυμία και ανικανότητα κάποιων να ασχοληθούν με τα πραγματικά προβλήματα του σιδηροδρόμου». Το σωματείο καλεί σε άμεση παραίτηση, τόσο τη διοίκηση του ΟΣΕ που έχει την απόλυτη ευθύνη για την επικίνδυνη κατάσταση της υποδομής, όσο και τη διοίκηση της Hellenic Train, που έχει την απόλυτη ευθύνη για την τραγική κατάσταση του απαρχαιωμένου τροχαίου υλικού.

Πηγή: skai.gr

