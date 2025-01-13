Πάτρα: 46χρονος απείλησε με όπλο παιδιά που έπαιζαν σε σχολείο

Ένα σοκαριστικό περιστατικό συνέβη τις προηγούμενες ημέρες στα Δεμένικα Πατρών όταν ένας άνδρας φέρεται να απείλησε με όπλο παιδιά που έπαιζαν.

Σύμφωνα με πληροφορίες του pelop.gr, μερικά παιδιά έπαιζαν το Σάββατο στον προαύλιο χώρο του Δημοτικού Σχολείου Δεμενίκων και ένας 46χρονος που μένει κοντά στο σχολείο ενοχλήθηκε από τις φωνές των παιδιών και θέλησε να τα διώξει. Για να πετύχει τον σκοπό του, ο 46χρονος φέρεται να απείλησε τα παιδιά με ένα πιστόλι κρότου λάμψης.

Όπως ήταν προφανές τα παιδιά εξαφανίστηκαν από το σχολείο και γύρισαν έντρομα στα σπίτια τους, όπου μετέφεραν το περιστατικό στους γονείς τους.

Στη συνέχεια ακολούθησε καταγγελία στην Ασφάλεια Πατρών, η οποία αναζήτησε τον φερόμενο δράστη αλλά δεν τον εντόπισε.

Σήμερα, ο 46χρονος παρουσιάστηκε αυτοβούλως στο Αστυνομικό Μέγαρο για τα περαιτέρω

Πηγή: skai.gr

