Νεκρός ανασύρθηκε ο άνδρας που έπεσε στις γραμμές του Ηλεκτρικού στον Άγιο Ελευθέριο

Αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία σε ολόκληρη τη Γραμμή 1 του Μετρό Πειραιάς – Κηφισιά - Ο 69χρονος ανασύρθηκε μετά από επιχείρηση της Πυροσβεστικής

UPDATE: 20:18
Ηλεκτρικός

Νεκρός ανασύρθηκε ο άνδρας που έπεσε το απόγευμα της Δευτέρας, υπό άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες, στις γραμμές του Ηλεκτρικού στον σταθμό του ΗΣΑΠ «Αγιος Ελευθέριος», στην κατεύθυνση προς Πειραιά.

Σύμφωνα με πληροφορίες πρόκειται για έναν 69χρονο, ο οποίος ανασύρθηκε μετά από επιχείρηση της Πυροσβεστικής, στην οποία έλαβαν μέρος έξι πυροσβέστες με δύο οχήματα.

Αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία σε ολόκληρη τη Γραμμή 1 του Μετρό Πειραιάς – Κηφισιά.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

TAGS: Μετρό Πυροσβεστική ηλεκτρικός
