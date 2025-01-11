Ξέπλυμα μαύρου χρήματος, παράνομη οπλοκατοχή, κατοχή ναρκωτικών είναι μόνο μερικές από τις βαριές κατηγορίες που απαγγέλθηκαν στους 19 συλληφθέντες-μέλη κυκλώματος που πουλούσε προστασία σε οίκους ανοχής και χαρτοπαικτικές λέσχες. Μεταξύ των συλληφθέντων είναι και 4 αστυνομικοί που παρείχαν πληροφορίες στο κύκλωμα και υπηρεσίες φύλαξης και μεταφοράς χρημάτων, κατηγορούνται για δωροληψία, παραβίαση υπηρεσιακού απορρήτου και παράβαση καθήκοντος.

Σύμφωνα με την έρευνα του Τμήματος Διεύθυνσης Εσωτερικών Υποθέσεων, τα μέλη της οργάνωσης λάμβαναν δυο φορές τον μήνα χρηματικά ποσά από 800 έως 2.500 ευρώ τον μήνα από ιδιοκτήτες για οίκους ανοχής και από 1.000 έως 3.000 ευρώ από χαρτοπαικτικές λέσχες, προκειμένου να ενημερώνονται από επικείμενους ελέγχους της Αστυνομίας. Σε μια παράλληλη δραστηριότητα, οι κατηγορούμενοι είχαν ιδρύσει «μαϊμού»-εταιρείες, μέσω των οποίων έκαναν εικονικές συναλλαγές χωρίς να αποδίδουν ΦΠΑ. Σύμφωνα με το πόρισμα της Αρχής για το Ξέπλυμα Βρώμικου Χρήματος, το Δημόσιο είχε υποστεί ζημιά που ξεπερνά τα 60 εκατομμύρια ευρώ. Στη δικογραφία περιλαμβάνονται πάνω από 80 ονόματα.

Το πλούσιο βιογραφικό της 37χρονης αστυνομικού - Από «Αστυνομικός της Χρονιάς» κατηγορούμενη για προστασία

Μεταξύ των συλληφθέντων είναι και μια αξιωματικός της Ελληνικής Αστυνομίας, 37 ετών, βραβευμένη ως «Αστυνομικός της Χρονιάς» το 2019 για τη σύλληψη ενός διεθνώς διαβόητου κακοποιού. Μάλιστα, φέρεται να είχε πρωταγωνιστικό ρόλο στη δράση του κυκλώματος.

Αξιωματικός που γνωρίζει καλά την κατηγορουμένη αναφέρει στο skai.gr πως έπεσε από τα σύννεφα όταν έμαθε πως η συγκεκριμένη κοπέλα η οποία είχε όλα τα προσόντα να κάνει μια λαμπρή καριέρα στην ΕΛΑΣ καθώς έχει αποφοιτήσει από τη νομική, μπλέχτηκε στα δίχτυα του συγκεκριμένου κυκλώματος που εξαπατούσε το δημόσιο μέσω οικονόμων εταιρειών.

Μεγαλύτερη εντύπωση όμως προκαλεί το γεγονός πως η συγκεκριμένη αξιωματικός είχε βραβευτεί ως αστυνομικός της χρονιάς στο παρελθόν και τώρα είναι κατηγορούμενη.

Υπενθυμίζεται ότι μετά από καταγγελίες, η υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων ελέγχει στελέχη του κεντρικού λιμεναρχείου Πειραιά για αξιόποινες πράξεις σε μια σύνθετη υπόθεση.

Συνολικά 16 εν ενεργεία στελέχη του λιμενικού που υπηρετούσαν, ή συνεχίζουν να υπηρετούν, στη δίωξη ναρκωτικών του κεντρικού λιμεναρχείου Πειραιά καλούνται από τις εσωτερικές υποθέσεις να καταθέσουν ως ύποπτοι για το αδίκημα της διακεκριμένης κλοπής.

Μάλιστα τον Δεκέμβριο του 2023 οι εσωτερικές υποθέσεις είχαν συλλάβει τους επικεφαλής της ίδιας υπηρεσίας με την κατηγορία ότι διακινούσαν κατασχεμένη κοκαΐνη που φυλασσόταν στις αποθήκες του κεντρικού λιμεναρχείου Πειραιά.

Από το 2016 ξεκινάει η δράση της οργάνωσης

Όπως ανέφερε στον ΣΚΑΪ ο Παναγιώτης Σπυρόπουλος, χρειάστηκαν μέχρι και χρόνια ολόκληρα για την ολοκλήρωση των ερευνών των Αρχών, οι οποίες διαπίστωσαν ότι η εγκληματική δραστηριότητα του κυκλώματος ξεκινάει από το 2016.

Ειδικότερα, μετά από παρακολουθήσεις της ΕΥΠ αποκαλύφθηκε ένα μεγάλο κύκλωμα που συμμετέχουν εν ενεργεία και απόστρατοι αξιωματικοί σε οίκους ανοχής και παράνομα καζίνο, με τον μηνιαίο τζίρο να φτάνει μάλιστα το 1.000.000 ευρώ. Μετά τις δολοφονίες δυο πρωταγωνιστικών μελών το 2018 και το 2019, τα ηνία σε αυτήν την οργάνωση φαίνεται πως τα ανέλαβαν πρόσωπα από τους συλληφθέντες.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ:

«Από την Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων Σωμάτων Ασφαλείας εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση τα μέλη της οποίας δραστηριοποιούνταν στην είσπραξη, διαχείριση και νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες λέσχες και οίκους ανοχής, ενώ παράλληλα είχαν δημιουργήσει ένα δίκτυο εταιρειών με σκοπό την απάτη σε βάρος του Ελληνικού Δημοσίου.

Για την αποδόμηση της εγκληματικής οργάνωσης πραγματοποιήθηκε πρωινές ώρες της Παρασκευής 10 Ιανουαρίου 2025, με τη συμμετοχή κλιμακίου του Τμήματος Ειδικών Επιχειρησιακών Δράσεων της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος και της Ε.Κ.Α.Μ., συντονισμένη επιχείρηση στο πλαίσιο της οποίας εντοπίστηκαν και συνελήφθησαν -19- άτομα, ανάμεσα στα οποία βρίσκεται το αρχηγικό μέλος, μια αξιωματικός και -3- Ειδικοί Φρουροί της ΕΛ.ΑΣ.

Σε βάρος τους σχηματίσθηκε δικογραφία για κατά περίπτωση εγκληματική οργάνωση, δωροληψία και δωροδοκία υπαλλήλου για πράξεις που αντίκεινται στα καθήκοντά του, παράβαση καθήκοντος, απάτη σε βάρος του Ελληνικού Δημοσίου με προκληθείσα ζημιά να υπερβαίνει το ποσό των 120.000 ευρώ και για παράβαση των νόμων περί νομιμοποίησης εσόδων, για τα όπλα, τις φωτοβολίδες, τα παίγνια και τα ναρκωτικά.

Επιπλέον, σχηματίσθηκε δικογραφία σε βάρος ακόμη -54- ιδιωτών, για κατά περίπτωση εγκληματική οργάνωση, δωροδοκία υπαλλήλου για πράξεις που αντίκειται στα καθήκοντα του, μαστροπεία, απάτη σε βάρος του ελληνικού Δημοσίου με ζημία άνω των 120.000 ευρώ και των Νομοθεσιών περί νομιμοποίησης εσόδων και για τα παίγνια.

Παράλληλα σχηματίσθηκε δικογραφία σε βάρος -4- αστυνομικών (οι -3- αξιωματικοί), -3- Ειδικών Φρουρών και -2- Πυροσβεστών, για κατά περίπτωση αξιόποινη υποστήριξη εγκληματικής οργάνωσης, δωροληψία υπαλλήλου για πράξεις που αντίκεινται στα καθήκοντά του, παραβίαση υπηρεσιακού απορρήτου και της νομοθεσίας περί ρύθμισης παροχής υπηρεσιών ασφαλείας.

Προηγήθηκε καταγγελία σύμφωνα με την οποία μέλος της οργάνωσης που λειτουργεί ως εισπράκτορας, προβαίνει στη συλλογή χρηματικών ποσών από παράνομες λέσχες και στη συνέχεια τα παραδίδει σε γραφεία εταιρείας σε περιοχή της Αθήνας, ώστε αυτά να μοιραστούν σε επίορκους αστυνομικούς που παρέχουν «κάλυψη» σε παράνομες λέσχες στο κέντρο των Αθηνών.

Στο πλαίσιο της έρευνας, κατά την οποία αξιοποιήθηκαν ειδικές ανακριτικές τεχνικές και στοιχεία που προέκυψαν από την αξιολόγηση και ανάλυση πληροφοριακών και προανακριτικών δεδομένων, προέκυψε η ύπαρξη ιεραρχικά δομημένης εγκληματικής οργάνωσης, η οποία διέθετε έναν πολυδαίδαλο νομιμοφανή εισπρακτικό μηχανισμό.

Από την εμπεριστατωμένη έρευνα της Υπηρεσίας Εσωτερικών Υποθέσεων, προέκυψε ότι η δράση της εγκληματικής οργάνωσης ήταν διαρκής και τοποθετείται χρονικά τουλάχιστον από τον Φεβρουάριο του 2024, ενώ διακριβώθηκε το «πρόγραμμα κάλυψης» που χρησιμοποιούνταν από τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης έτσι ώστε να επιτυγχάνεται το «ξέπλυμα μαύρου χρήματος».

Ειδικότερα, είχαν στρατολογήσει βοηθητικά μέλη ως «μπροστινούς» σε ένα δίκτυο εταιρειών και με αυτόν τον τρόπο εξασφάλιζαν ότι τα παράνομα συμβεβλημένα καταστήματα θα λειτουργούν ανενόχλητα, έτσι ώστε να συλλέγουν την παράνομη προσυμφωνημένη «κάλυψη», η οποία θα διοχετεύεται στους επίορκους αστυνομικούς.

Μάλιστα, προκειμένου να προσδώσουν νομιμοφάνεια στην εγκληματική τους δραστηριότητα, χρησιμοποιούσαν, μία έδρα επιχείρησης ως «Στρατηγείο», ενός εκ των μελών της οργάνωσης, χώρος στον οποίο λάμβαναν ισχυρά μέτρα αυτοπροστασίας (στατική φύλαξη, ασύρματη ενδοεπικοινωνία, κτλ).

Στο «Στρατηγείο», είχε καθοριστεί συγκεκριμένη περιοδικότητα «επισκέψεων», οι οποίες πραγματοποιούνταν κατά κύριο λόγο, κάθε 1η και 15η ημέρα κάθε μήνα και όπως διαπιστώθηκε οι οίκοι ανοχής κατέβαλαν μηνιαίως το χρηματικό ποσό από 800 έως 2.500 ευρώ, ενώ οι λέσχες από 1.000 έως 3.000 ευρώ μηνιαίως, τα οποία επιμερίζονταν σε δύο δόσεις ανά δεκαπενθήμερο.

Επιπλέον, πραγματοποιήθηκε παράλληλη έρευνα και από την Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες, από την οποία προέκυψε ότι τουλάχιστον για τις χρήσεις 2021, 2022, 2023 και 2024, καταβλήθηκαν σημαντικά μειωμένα ποσά Φ.Π.Α. και φόρου εισοδήματος, προξενώντας με τον τρόπο αυτό ισόποση περιουσιακή ζημία σε βάρος του Ελληνικού Δημοσίου, δημιουργώντας συνθήκες αθέμιτου ανταγωνισμού και προκαλώντας σημαντική βλάβη στην εθνική οικονομία.

Η ζημία που προκλήθηκε ανέρχεται, τουλάχιστον, στο ποσό των 20.310.962 Euro, που αντιστοιχεί στο Φ.Π.Α. για συναλλαγές 84.505.600Euro. Η περαιτέρω ζημία σε βάρος του Δημοσίου ανέρχεται στο ποσό των 64.194.638Euro το οποίο αντιστοιχεί στην καθαρή αξία των συναλλαγών, μη λαμβανομένης υπόψη της επιπλέον ζημίας που προκαλούνταν από την λειτουργία των ανύπαρκτων επιχειρήσεων.

Τα μέλη της οργάνωσης είχαν διακριτούς ρόλους με τους κυριότερους να προκύπτουν ως εξής:

-58χρονος, ο οποίος ως αρχηγικό μέλος, αποτελούσε τον ιθύνοντα νου της εγκληματικής οργάνωσης, είχε εξασφαλίσει τους απαραίτητους χώρους για την εγκατάσταση του «Στρατηγείου», τα υπέρογκα μέτρα ασφαλείας σχετικά με αυτόν, καθώς επίσης και έναν στόλο ενοικιαζόμενων οχημάτων για τα μέλη της οργάνωσης, ενώ παράλληλα είχε καταφέρει και σχηματοποιήσει ένα ισχυρό δίκτυο πληροφόρησης και ενημέρωσης,

-55χρονος, στενός φίλος του αρχηγικού μέλους, ο οποίος λειτουργούσε ως Υπαρχηγός και ήταν επιφορτισμένος με τη λειτουργία του προγράμματος κάλυψης αποτελώντας το διαχειριστή του «μαύρου» ταμείου. Παράλληλα είχε άμεση επαφή με τα υπόλοιπα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης όχι μόνο για την είσπραξη των χρηματικών ποσών αλλά και διάδοση της στρατηγικής ανάλογα με συμφέροντα της οργάνωσης,

-37χρονος, 3ος σε ιεραρχία, ήταν επιφορτισμένος με την απρόσκοπτη λειτουργία του «δικτύου» των εταιριών που διέπρατταν την απάτη σε βάρος του Δημοσίου, με καθημερινή παρουσία στο «Στρατηγείο» ,

-31χρονος, 54χρονος, 57χρονη, αποτελούσαν τα ζωτικά μέλη της οργάνωσης, επιφορτισμένοι με το ρόλο των λογιστών, γνωρίζοντας τη λειτουργία της οργάνωσης και ολοκληρώνοντας οποιαδήποτε λογιστική διαδικασία,

-συλληφθείσα Αξιωματικός της ΕΛ.ΑΣ., η οποία αποτελούσε βασικό μέλος της οργάνωσης, καθώς λόγω της θέσης της στην Υπηρεσία που υπηρετούσε λειτουργούσε ως «σύνδεσμος» με το αρχηγικό μέλος της Εγκληματικής Οργάνωσης,

-συλληφθείς Ειδικός Φρουρός, ως βασικό μέλος της οργάνωσης, ήταν επιφορτισμένος να διεκπεραιώνει καθημερινά πλήθος αναλήψεων χρηματικών ποσών από ATMs, για λογαριασμό της εγκληματικής οργάνωσης και να τα επιστρέφει στο «Στρατηγείο», ενώ ήταν άτομο απολύτου εμπιστοσύνης,

-35χρονος και -2- συλληφθέντες Ειδικοί Φρουροί, αποτελούσαν βασικά μέλη της οργάνωσης με συμμετοχή στην προσωπική ασφάλεια των αρχηγικών μελών αλλά και του «Στρατηγείου» και

-63χρονος, βασικό μέλος της οργάνωσης με ρόλο του κεντρικού «εισπράκτορα» , ήταν επιφορτισμένος για την τελική, ασφαλή μεταφορά των «μαύρων» χρημάτων στο «Στρατηγείο» αλλά και την αυτοπρόσωπη παράδοση στον Υπαρχηγό.

Συνολικά, από τις έρευνες που διενεργήθηκαν (σωματικές, στις οικίες, οχημάτων κλπ), βρέθηκαν μεταξύ άλλων και κατασχέθηκαν:

410.416 ευρώ,

420 δολάρια ΗΠΑ,

3 καταμετρητές χαρτονομισμάτων,

2 τερματικά πληρωμής POS,

16 χρυσές λίρες,

πλάκα χρυσού (επίχρυση),

3 μπλοκ επιταγών,

50 κινητά τηλέφωνα,

πλήθος καρτών SIM,

11 πολυτελή ρολόγια χειρός,

5 όπλα,

πλήθος φυσιγγίων,

26 κροτίδες,

11 μαχαίρια,

2 σιδερογροθιές,

τσεκούρι,

πτυσσόμενη ράβδος,

ζεύγος χειροπεδών,

2 ναυτικές φωτοβολίδες - καπνογόνα,

χειροβομβίδα κρότου - λάμψης,

115 Τραπεζικές Κάρτες και κάρτες ιδρυμάτων Ηλεκτρονικού Χρήματος,

πλήθος αποκομμάτων τραπεζικών συναλλαγών,

28 ηλεκτρονικοί υπολογιστές - laptop - tablet,

35 συσκευές ηλεκτρονικής αποθήκευσης δεδομένων (σκληροί δίσκοι, κάρτες μνήμης και USBstick),

πλήθος κλειδιών οχημάτων και θυρών,

πλήθος τηλεχειριστηρίων γκαράζ,

πλήθος εγγράφων (υπεύθυνες δηλώσεις, ιδιωτικά συμφωνητικά, συμβάσεις, λογαριασμοί ΔΕΚΟ, ασφαλιστήρια συμβόλαια, παραστατικά εταιρειών, ειδοποιητήρια κοινοχρήστων κλπ) και σφραγίδων που αντιστοιχούν σε εμπλεκόμενες εταιρείες και πρόσωπα,

πλήθος ατζέντες και τεμαχίων χάρτου με χειρόγραφες σημειώσεις ονομάτων, προσωνυμιών και αριθμών που παραπέμπουν σε χρηματικά ποσά,

πλήθος επαγγελματικών καρτών,

6 ασύρματοι πομποδέκτες,

2 συσκευές παρεμβολής συχνοτήτων,

10 τσάντες πολυτελείας,

πλήθος κοσμημάτων,

41 δισκία LEXOTANIL,

2 δισκία ΧΑΝΑΧ,

25 χάπια άγνωστης ουσίας,

6 αυτοκίνητα,

2 μοτοσικλέτες και

σκάφος αναψυχής.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην αρμόδια Εισαγγελική Αρχή.»

