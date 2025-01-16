Κύκλωμα προστασίας: Προφυλακιστέοι η αστυνομικός, ο αρχηγός και ο υπαρχηγός

Προφυλακίστηκε η αστυνομικός, ο αρχηγός και ο υπαρχηγός, του κυκλώματος που φέρεται να πωλούσε προστασία σε οίκους ανοχής και σε χαρτοπαικτικές λέσχες.

Ελεύθεροι αφέθηκαν μετά την απολογία τους οι υπόλοιποι έξι κατηγορούμενοι με τους περιοριστικούς όρους κατά περίπτωση της εμφάνισης δύο ή τρεις φορές το μήνα στο αστυνομικό τμήμα και εγγυήσεις από 2.000 έως 5.000 ευρώ.

Μεταξύ των κατηγορούμενων που αφέθηκαν ελεύθεροι ειδικότερα ήταν οι τρεις φερόμενοι ως «λογιστές» της οργάνωσης, ο οδηγός του αρχηγού, ένας απόστρατος των ενόπλων δυνάμεων στον οποίο αποδίδεται ρόλος στενότατου συνεργάτη , δεξί χέρι, του αρχηγού καθώς και ένας υπήκοος Τουρκίας που εμφανίζεται ως υπάλληλος σε εταιρία του κατά την δικογραφία δεύτερου "υπαρχηγού" της οργάνωσης. Ο τελευταίος θα οδηγηθεί με την δεύτερη ομάδα κατηγορουμένων ενώπιον της Ανακρίτριας.

Οι κατηγορούμενοι οδηγήθηκαν στα δικαστήρια της Ευελπίδων το πρωί , αντιμέτωποι με σωρεία κατηγοριών που "απεικονίζουν" την δράση του κυκλώματος το οποίο πλην της "υπηρεσίας προστασίας" φαίνεται να είχε στον έλεγχο του εικονικές εταιρίες με στόχο την αποφυγή απόδοσης ΦΠΑ, αποκομίζοντας μεγάλα κέρδη. Για τον λόγο αυτό στο κατηγορητήριο περιλαμβάνεται και το αδίκημα της διακεκριμένης απάτης σε βάρος του Δημοσίου για ζημιά πολλών εκατομμυρίων.

Στην πλειονότητα τους οι εννέα κατηγορούμενοι, ενώπιον της Ανακρίτριας Διαφθοράς φαίνεται να αρνήθηκαν όλες τις κατηγορίες που τους αποδίδονται.

Τελευταία κατά την σημερινή ημέρα, πέρασε το κατώφλι της δικαστικής λειτουργού η αστυνομικός. Η ένστολη φέρεται να αρνείται ότι λειτουργούσε υπέρ του κυκλώματος, ισχυριζόμενη πως η παρουσία και οι επαφές της με το κύκλωμα αφορούν την υπηρεσία της και όχι παράνομη δραστηριότητα.

Η απολογητική διαδικασία με τους υπόλοιπους κατηγορούμενους από εκείνους που συνελήφθησαν στην επιχείρηση της Υπηρεσίας Εσωτερικών Υποθέσεων θα συνεχιστεί αύριο το πρωί .

