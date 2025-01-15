Κύκλωμα προστασίας: Η αστυνόμος αποκάλυπτε απόρρητα στοιχεία για συμβόλαια θανάτου

Ενώπιον της Ανακρίτριας Διαφθοράς οδηγηθήκαν για να απολογηθούν την Τετάρτη 9 από τους 19 συλληφθέντες που εμπλέκονται στο μεγάλο κύκλωμα προστασίας σε οίκους ανοχής και χαρτοπαικτικές λέσχες, ανάμεσα τους και η αστυνομικός που φαίνεται να έχει ρόλο - κλειδί στην εγκληματική οργάνωση.



Η αστυνόμος ήταν η τελευταία που ήταν προγραμματισμένο να απολογηθεί στην ανακρίτρια, και σύμφωνα με πληροφορίες της Έλενας Γαλάρη αναμένεται να αρνηθεί τις κατηγορίες σε βάρος της και θα προσκομίσει στοιχεία και έγγραφα που όπως υποστηρίζει η ίδια αποδεικνύουν την αθωότητα της.

Τι δηλώνει η 37χρονη

«Ήμουν σε διατεταγμένη υπηρεσία. Αμέσως μετά τη λήξη της συνάντησης με τον φερόμενο ως αρχηγό του κυκλώματος, κάλεσα την υπηρεσία μου και έδωσα σημαντική πληροφορία σε σχέση με τον 58χρονο».



Τη γραμμή της άρνησης κράτησε στην απολογία του και ο φερόμενος ως εγκέφαλος του κυκλώματος.

Τι δηλώνει ο φερόμενος ως "εγκέφαλος"

«Δεν έχω ανάμιξη με εκμετάλλευση οίκων ανοχής ή παράνομων χαρτοπαικτικών λεσχών, ούτε παρείχα ποτέ προστασία σε οποιοδήποτε μαγαζί. Είμαι μέλος στο ΔΣ μιας νόμιμης κατασκευαστικής εταιρείας».



Η ανακρίτρια και ο εισαγγελέας θα αποφασίσουν για την προφυλάκισή των κατηγορουμένων ή όχι. Θα ακολουθήσει το δεύτερο κύμα των συλληφθέντων ενώ οι έρευνες συνεχίζονται.

Greek Mafia

Τα συμβόλαια θανάτου της λεγόμενης Greek Mafia αφορούσαν τελικά τα απόρρητα σχεδιαγράμματα, που η 37χρονη αξιωματικός έδειχνε στον αρχηγό του κυκλώματος προστασίας οίκων ανοχής και χαρτοπαικτικών λεσχών. Τα σχεδιαγράμματα μάλιστα, σύμφωνα με τον Γιάννη Σουλιώτη, αποτελούν μέρος έρευνας που παραμένει σε εξέλιξη από την Οικονομική Αστυνομία και χαρακτηρίζεται ως ιδιαίτερα σοβαρή.



Η αξιωματικός είχε τακτικές συναντήσεις με τον φερόμενο ως αρχηγό του κυκλώματος προστασίας. Μία απ' αυτές πραγματοποιήθηκε στις 16η Σεπτεμβρίου σε εστιατόριο στο Κερατσίνι, ενώ ακολούθησε μια ακόμα το μεσημέρι της 1ης Οκτωβρίου 2024 στο σπίτι του φερόμενου ως αρχηγού. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης η αξιωματικός τηλεφώνησε σε συνάδελφο της και του ζήτησε να της στείλει απόσπασμα σχεδιαγράμματος που αφορούσε σε γυναίκα με στοιχεία Κυριακή Σ. Πρόκειται για συγγενικό πρόσωπο ομογενούς από την πρώην Σοβιετική Ένωση ο οποίος καταζητείται ως μέλος της εγκληματικής οργάνωσης η οποία ευθύνεται για την εκτέλεση τουλάχιστον τριών συμβολαίων θανάτου σε βάρος στελεχών της λεγόμενης Greek Mafia.



Πηγή: skai.gr

