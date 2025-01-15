Λογαριασμός
«Το Open δεν πωλείται»

Ανακοίνωση από τη διοίκηση του Open στην οποία τονίζεται πως το κανάλι δεν πωλείται

«Το Open δεν πωλείται»

Ανακοίνωση εξέδωσε η διοίκηση του Οpen στην οποία αναφέρει ότι το κανάλι δεν πωλείται.

Αναλυτικά η ανακοίνωση αναφέρει τα εξής:

«Επειδή πολλά ευφάνταστα σενάρια διακινούνται και αναπαράγονται στην αγορά, παρά τις διαψεύσεις που δίνει η ίδια η ζωή, κρίνουμε αναγκαίο να διευκρινίσουμε ότι το Open ΔΕΝ πωλείται. Θα συνεχίσει να αφήνει καθημερινά το ανεξάρτητο και έγκυρο αποτύπωμά του στην κοινωνία, διευρύνοντας τη σχέση εμπιστοσύνης που έχει χτίσει με εκατοντάδες χιλιάδες τηλεθεατές»

