Νέες εντυπωσιακές αποκαλύψεις σε σχέση με τη δράση του κυκλώματος των επίορκων αστυνομικών και πυροσβεστών που παρείχαν κάλυψη σε λέσχες και οίκους ανοχής φέρνει στο φως της δημοσιότητας ο ΣΚΑΪ.

Όπως ανέφερε ο Παναγιώτης Σπυρόπουλος, πρόκειται για βίντεο με τη συνάντηση του αρχηγού της εγκληματικής οργάνωσης του «του Κρητικού» με την 37χρονη αστυνόμο Β’ στο εστιατόριο στο Κερατσίνι στις 16 Σεπτεμβρίου 2024 και είχε προκαλέσει τις έντονες έρευνες των αστυνομικών που είχαν πάρει το βιντεοληπτικό υλικό. Εκεί η αστυνόμος φέρεται να του δείχνει ορισμένες φωτογραφίες στο κινητό της που παρέπεμπαν σε αστυνομικό σχεδιάγραμμα φωτογραφικό και πληροφοριακό, του κάνει δείχνει εικόνες προσώπων που κάνει μάλιστα και ζουμ, είναι στη σειρά σαν φωτογραφίες ταυτότητας. Αυτό το βιντεοληπτικό υλικό το συνέδεσαν την αμέσως επόμενη μέρα δυο γυναίκες αστυνομικοί της διεύθυνσης εσωτερικών υποθέσεων, κάτι το οποίο έμαθε ο αρχηγός, και χρησιμοποίησε πέντε συνεργαζόμενους αστυνομικούς από δύο αστυνομικές υπηρεσίες οι οποίοι αναζήτησαν 59 φορές(!) στα αρχεία της ΕΛΑΣ τα στοιχεία των συγκεκριμένων αστυνομικών.

Ο ηθοποιός

Την ίδια ώρα, απ’ ό,τι φαίνεται, ένας 50χρονος, γνωστός ηθοποιός από τηλεοπτικές σειρές και ταινίες, ήταν μέλος ΔΣ ενός εκ των 61 εταιρειών που εξαπατούσαν το ελληνικό δημόσιο υφαρπάζοντας ουσιαστικά το ΦΠΑ με τη ζημιά να ξεπερνά τα 20 εκατ. ευρώ. Σχετικές φωτογραφίες από το «στρατηγείο» της οργάνωσης, όπου ήταν και η έδρα της συγκεκριμένης εταιρείας, εμφανίζεται τουλάχιστον δύο φορές στις 9 και στις 17 Απριλίου 2024.

Το σημαντικό στοιχείο για τους αστυνομικούς είναι ότι η μοτοσικλέτα με την όποια πήγε σε ένα από τα δυο ραντεβού ήταν ιδιοκτησίας άλλης εταιρείας – κελύφους που είχαν για την εξαπάτηση του δημοσίου. Ο ίδιος πάντως αρνείται οποιαδήποτε συμμετοχή στην εγκληματική οργάνωση, λέγοντας ότι είχε πάει για κάποια επαγγελματική όπως ανέφερε συνεργασία.

