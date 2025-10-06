Κύκλωμα ΦΠΑ: Προφυλακίστηκαν 4 ακόμη κατηγορούμενοι

Της Έλενας Γαλάρη

Στη φυλακή οδηγήθηκαν μετά τις πολύωρες απολογίες τους τέσσερις από τους οκτώ κατηγορούμενους, οι οποίοι φέρονται να εμπλέκονται στο κύκλωμα που διέπραττε φορολογικές απάτες με επιστροφή ΦΠΑ και φόρο εισοδήματος.

Οι υπόλοιποι τέσσερις κατηγορούμενοι αφέθηκαν ελεύθεροι με τους περιοριστικούς όρους της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα και της εμφάνισης στο αστυνομικό τμήμα της περιοχής τους, ενώ σε έναν κατηγορούμενο επιβλήθηκε και καταβολή χρηματικής εγγύησης 2.000 ευρώ.

Πρόκειται για τη δεύτερη ομάδα των κατηγορουμένων που οδηγήθηκε στα δικαστήρια, οι οποίοι αρνήθηκαν την οποιαδήποτε εμπλοκή τους στο κύκλωμα.

Από την πρώτη ομάδα με τους εννέα κατηγορούμενους οι οποίοι απολογήθηκαν το περασμένο Σάββατο, προφυλακίστηκαν πέντε άτομα, μεταξύ των οποίων και ο πρόεδρος ερασιτεχνικής ποδοσφαιρικής ομάδας των δυτικών προαστίων, στον οποίο αποδίδεται ο ρόλος του αρχηγού.



