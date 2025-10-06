Συνελήφθη ο οδηγός της μηχανής που σκότωσε 44χρονο με πατίνι στην Πέτρου Ράλλη

Στη σύλληψη του οδηγού που χτύπησε και σκότωσε τον 44χρονο, ο οποίος κινείτο με ηλεκτρικό πατίνι στην Πέτρου Ράλλη, την περασμένη Πέμπτη, προχώρησαν οι αστυνομικές Αρχές.
Ο συλληφθείς είναι 46χρονος αλβανικής υπηκοότητας.
Το τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε τα ξημερώματα της περασμένης Πέμπτης στη συμβολή της Πέτρου Ράλλης με την Αγίας Άννης, στο ρεύμα προς Κηφισό.
Ο 46χρονος χτύπησε με τη μηχανή του τον 44χρονο αναβάτη και στη συνέχεια τον εγκατέλειψε.
Ο άτυχος 44χρονος που είχε καταγωγή από το Μπαγκλαντές, μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Τζάνειο όπου δυστυχώς οι γιατροί δεν κατάφεραν να τον κρατήσουν στη ζωή.
