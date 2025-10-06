Λογαριασμός
Συνελήφθη ο οδηγός της μηχανής που σκότωσε 44χρονο με πατίνι στην Πέτρου Ράλλη

Το τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε τα ξημερώματα της περασμένης Πέμπτης στη συμβολή της Πέτρου Ράλλης με την Αγίας Άννης, στο ρεύμα προς Κηφισό.

χειροπέδες

Στη σύλληψη του οδηγού που χτύπησε και σκότωσε τον 44χρονο, ο οποίος κινείτο με ηλεκτρικό πατίνι στην Πέτρου Ράλλη, την περασμένη Πέμπτη, προχώρησαν οι αστυνομικές Αρχές.

Ο συλληφθείς είναι 46χρονος αλβανικής υπηκοότητας.

Το τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε τα ξημερώματα της περασμένης Πέμπτης στη συμβολή της Πέτρου Ράλλης με την Αγίας Άννης, στο ρεύμα προς Κηφισό.

Ο 46χρονος χτύπησε με τη μηχανή του τον 44χρονο αναβάτη και στη συνέχεια τον εγκατέλειψε.

Ο άτυχος 44χρονος που είχε καταγωγή από το Μπαγκλαντές, μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Τζάνειο όπου δυστυχώς οι γιατροί δεν κατάφεραν να τον κρατήσουν στη ζωή.

