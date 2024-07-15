Κύκλωμα εκβιαστών: «Παρερμηνεύτηκαν οι επαγγελματικές μου δραστηριότητες», δηλώνει τώρα η Νάνσυ

Δεν αποδέχεται καμία κατηγορία και κάνει λόγο παρερμηνεία των επαγγελματικών της δραστηριοτήτων... Η Νάνσυ, η γυναίκα που φέρεται να είναι ο «εγκέφαλος» του κυκλώματος που εκβίαζε καταστηματάρχες, μίλησε μέσα από τη φυλακή, καταθέτοντας τη δική της εκδοχή για την πολύκροτη αυτή υπόθεση.

«Δεν αποδέχομαι την κατηγορία της εγκληματικής οργάνωσης ούτε του εκβιασμού. Είναι δυνατόν να έχω κάνει εγκληματική οργάνωση με τη μητέρα μου ηλικίας 75 ετών και τον αδερφό μου; Στους διαλόγους ερμηνεύονται με λάθος τρόπο οι επαγγελματικές μου δραστηριότητες», τονίζει η Νάνσυ στο STAR και συνεχίζει:

«Είμαι διεκπεραιώτρια και αυτό που κάνω είναι να μεσολαβώ για να λύνονται πρακτικά θέματα που έχουν καταστηματάρχες με το Δημόσιο προς όφελός τους».

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, η Νάνσυ θα κληθεί και για συμπληρωματική κατάθεση στις ανακριτικές αρχές. Οι δηλώσεις της, ωστόσο, φανερώνουν και τη γραμμή που θα ακολουθήσει.





Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.