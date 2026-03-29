Αγρίνιο: Προσαγωγές νεαρών για την επίθεση με μαχαίρι κατά 16χρονου

Σε 6 προσαγωγές έχουν προχωρήσει οι αστυνομικές αρχές του Αγρινίου για την επίθεση με μαχαίρι κατά 16χρονου που σημειώθηκε στο κέντρο της πόλης το βράδυ του Σαββάτου.

Ο 16χρονος δέχθηκε άγρια επίθεση από ομάδα αρκετών νεαρών και τον μαχαίρωσαν στο πόδι. Προκλήθηκε μεγάλη αναστάτωση και στο σημείο έσπευσαν οι αστυνομικοί και το ΕΚΑΒ που μετέφερε εσπευσμένα τον τραυματισμένο νεαρό στο νοσοκομείο Αγρινίου.

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες του agrinionews, η κατάσταση του δεν προκαλεί ανησυχία.

Παράλληλα η αστυνομία έδρασε άμεσα, εντόπισε άτομα που φέρονται να εμπλέκονται στο επεισόδιο και προσήγαγε 6 νεαρούς.



Πηγή: skai.gr

