Απολογούνται σήμερα οι υπόλοιποι 15 κατηγορούμενοι, μεταξύ των οποίων 3 λογιστές, οι οποίοι φέρονται να εμπλέκονται στο κύκλωμα που διέπραττε απάτες εκατομμυρίων σε βάρος του ΕΦΚΑ.

Χθες ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους αφέθηκαν οι πρώτοι 7 κατηγορούμενοι.

Συγκεκριμένα, σε βάρος τους επιβλήθηκαν οι περιοριστικοί όροι της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα, εμφάνισης στο αστυνομικό τμήμα της περιοχής τους, καθώς και χρηματική εγγύηση από 10.000-50.000 ευρώ. Η υψηλότερη εγγύηση επιβλήθηκε στον επιχειρηματία tik toker.

Σύμφωνα με πληροφορίες, και οι 7 κατηγορούμενοι αρνήθηκαν τις κατηγορίες που τούς αποδίδονται.

«Με προσέγγισαν λογιστές και μου είπαν ότι μπορούν να αναλάβουν τα φορολογικά και ασφαλιστικά της επιχείρησης μου και εγώ θα φρόντιζα μόνο τη μισθοδοσία. Δεν είχα ιδέα για την έκταση των ενεργειών τους», είπε ο κατηγορούμενος επιχειρηματίας

