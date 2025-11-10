ΟΑΣΑ: Ίδρυση προσωρινής κυκλικής λεωφορειακής γραμμής Χ13 «Φιξ – Αγ. Δημήτριος»

Την ίδρυση της προσωρινής κυκλικής λεωφορειακής γραμμής Χ13 «Φιξ – Αγ. Δημήτριος», η οποία θα λειτουργήσει από την Τρίτη 11 Νοεμβρίου έως τις 12 Δεκεμβρίου, ανακοίνωσε ο ΟΑΣΑ.

Η γραμμή θα λειτουργεί μόνο από Κυριακή έως Πέμπτη , για να αντικαταστήσει την εξυπηρέτηση των επιβατών των σταθμών Μετρό Νέος Κόσμος, Αγ. Ιωάννης και Δάφνη οι οποίοι θα κλείνουν από τις 21:40 το βράδυ.

Αναλυτικά, οι τελευταίοι συρμοί, πριν το κλείσιμο των 3 σταθμών, θα αναχωρούν:

από Σύνταγμα προς Ελληνικό στις 21:40 ,

, από Νέο Κόσμο προς Ελληνικό στις 21:44 ,

, από Νέο Κόσμο προς Ανθούπολη στις 21:51 ,

, από Αγ. Ιωάννη προς Ελληνικό στις 21:45 ,

, από Αγ. Ιωάννη προς Ανθούπολη στις 21:50 ,

, από Δάφνη προς Ελληνικό στις 21:47 και

και από Δάφνη προς Ανθούπολη στις 21:48.

Η Αφετηρία και το Τέρμα της γραμμής Χ13, ορίζεται στον ειδικά διαμορφωμένο χώρο του σταθμού Μετρό «ΦΙΞ», συγκεκριμένα επί της λεωφόρου Συγγρού δίπλα στο Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης.

Η διαδρομή της κυκλικής λεωφορειακής γραμμής διαμορφώνεται ως εξής:

Από Αφετηρία, ευθεία Συγγρού, δεξιά Πετμεζά, δεξιά Καλλιρρόης, αριστερά Αμβροσίου Φραντζή, συνέχεια Κασομούλη, δεξιά Βουλιαγμένης, δεξιά Παπαναστασίου, αριστερά στον μεσαίο τομέα στον χώρο Αφετηριών στην Δάφνη, αριστερά Αγίου Δημητρίου, δεξιά Βουλιαγμένης, μετά τον Άγιο Δημήτριο συνέχεια Βουλιαγμένης, αναστροφή αριστερά στο φανάρι της οδού Βουλιαγμένης με την οδό Αγίου Κωνσταντίνου, συνέχεια Βουλιαγμένης, συνέχεια Εθνικής Αντιστάσεως, συνέχεια Ηλιουπόλεως, αριστερά Ηλία Ηλιού, αριστερά Βουλιαγμένης, δεξιά Κασομούλη συνέχεια Αμβροσίου Φραντζή, δεξιά Συγγρού, τέρμα ΦΙΞ.

Η προσωρινή γραμμή θα πραγματοποιεί τις εξής στάσεις:

Στην κατεύθυνση ΦΙΞ – ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

«ΣΤΑΣΗ ΦΙΞ» στην υπάρχουσα στάση, επί της οδού Συγγρού με όνομα ΣΤ.ΣΥΓΓΡΟΥ-ΦΙΞ και Κ.Σ.060814.

«ΣΤΑΣΗ ΝΕΟΣ ΚΟΣΜΟΣ» σε προσωρινή στάση, επί της οδού Αμβροσίου Φραντζή 82 και Κ.Σ. 061274.

«ΣΤΑΣΗ ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ» στην υπάρχουσα στάση τρόλεϊ, επί της οδού Κασομούλη με όνομα ΣΤ.ΜΕΤΡΟ ΑΓ.ΙΩΑΝΝΗΣ και Κ.Σ. 061103.

«ΣΤΑΣΗ ΔΑΦΝΗ» στον διαμορφωμένο χώρο αφετηριών.

«ΣΤΑΣΗ ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ» στην υπάρχουσα στάση, επί της οδού Βουλιαγμένης με όνομα ΔΑΡΖΕΝΤΑ ΣΤ.ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ και Κ.Σ. 040003.

Στην κατεύθυνση ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ – ΦΙΞ

«ΣΤΑΣΗ ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ» στην υπάρχουσα στάση, επί της οδού Βουλιαγμένης με όνομα ΕΛΚΑ-ΣΤ.ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ και Κ.Σ. 210082.

«ΣΤΑΣΗ ΔΑΦΝΗ» στην υπάρχουσα στάση, επί της οδού Εθνικής Αντιστάσεως με όνομα ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ και Κ.Σ. 170020.

«ΣΤΑΣΗ ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ» σε προσωρινή στάση, επί της οδού Κασομούλη 95 έναντι εισόδου Μετρό και Κ.Σ. 061276.

«ΣΤΑΣΗ ΝΕΟΣ ΚΟΣΜΟΣ» σε προσωρινή στάση, επί της οδού Αμβροσίου Φραντζή περίπου 20 μέτρα πριν την διασταύρωση της με την οδό Ηλία Ηλιού και Κ.Σ. 061275.

«ΣΤΑΣΗ ΦΙΞ» σε προσωρινή στάση ΑΠΟΒΙΒΑΣΗΣ, επί της λεωφόρου Συγγρού δίπλα στο Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης, στον προσωρινό χώρο στάθμευσης των λεωφορείων και Κ.Σ. 232.

