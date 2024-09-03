Η προανάκριση για τον τραυματισμό νεαρού με πυροβόλο όπλο σε διαμέρισμα στην πόλη των Ιωαννίνων οδήγησε τους αστυνομικούς στον εντοπισμό πολεμικού υλικού σε διαμέρισμα, το οποίο κατασχέθηκε χθες από την Υποδιεύθυνση Ασφάλειας.

Για την υπόθεση συνελήφθησαν σήμερα δυο άνδρες, ηλικίας 50 και 51 ετών, σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε κακουργηματικού χαρακτήρα δικογραφία για παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων.

Ειδικότερα, ως προς το χρονικό της υπόθεσης, χθες το απόγευμα ενημερώθηκε το Αστυνομικό Τμήμα Ιωαννίνων από το Γενικό Νοσοκομείο «Γ. Χατζηκώστα», ότι νωρίτερα είχε διακομιστεί από διαμέρισμα στην πόλη των Ιωαννίνων νεαρός 19 ετών, που έφερε βαρύτατες κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις, συνεπεία τραύματος από πυροβόλο όπλο.

Στο πλαίσιο των προανακριτικών ενεργειών για τη διακρίβωση των συνθηκών υπό τις οποίες επήλθε ο τραυματισμός του, πραγματοποιήθηκε αυτοψία στο διαμέρισμα ‘όπου εντοπίστηκε ο νεαρός τραυματισμένος, με τη συνδρομή και του Τμήματος Εγκληματολογικών Ερευνών της Γενικής Περιφερειακής Αστυνομικής Διεύθυνσης Ηπείρου. Εκεί βρέθηκε και κατασχέθηκε το επίμαχο όπλο, το οποίο πρόκειται για πιστόλι, ενώ προέκυψε, ότι ανήκει στον 50χρονο συλληφθέντα, συγγενή του τραυματισθέντος.

Από την έρευνα στο διαμέρισμα, αλλά και σε εκείνο του συλληφθέντα, που βρίσκεται στην ίδια πολυκατοικία, σε χώρους του υπογείου και της σοφίτας της πολυκατοικίας, καθώς και σε σπίτι σε χωριό των Ιωαννίνων, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν συνολικά:

9.485 φυσίγγια διαφόρων τύπων όπλων και διαμετρημάτων,

3 πιστόλια, διαμετρήματος 9mm, 7,65mm και 6,35mm το καθένα,

ραβδωτό πυροβόλο όπλο, τύπου επαναληπτικού τυφεκίου,

ραβδωτό πυροβόλο τυφέκιο μονής βολής,

περίστροφο χωρητικότητας 7 φυσιγγίων,

μη λειτουργικό περίστροφο,

εκπαιδευτικός όλμος,

γερμανική χειροβομβίδα Β΄ Παγκοσμίου πολέμου,

οξειδωμένη ιταλική χειροβομβίδα Β΄ Παγκοσμίου πολέμου,

εκπαιδευτική χειροβομβίδα,

4 κενές χειροβομβίδες άνευ εκρηκτικού και συστήματος πυροδότησης,

κορμός και κέλυφος χειροβομβίδας,

39 γεμιστήρες,

40 ξιφολόγχες,

διάφορα τμήματα, κοντάκια, κάννεςπολεμικών τυφεκίων,

κάννη υποπολυβόλου,

σιγαστήρας πολεμικού όπλου,

20 κροτίδες,

16 ναυτικές φωτοβολίδες χειρός,

4 συσκευασίες φωτοβολίδων μαζί με εκτοξευτήρα και

2 εκτοξευτήρες φωτοβολίδων.

Από την προανάκριση προέκυψε ότι κατασχεμένα είδη ανήκουν, κατά περίπτωση, στον 50χρονο και στον 51χρονο, ο οποίος συνελήφθη σήμερα το πρωί σε περιοχή της Αττικής, από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Κρατικής Ασφάλειας της Διεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής, ενώ στο σπίτι του, βρέθηκε και κατασχέθηκε μία διόπτρα.

Οι συλληφθέντες, με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος του από την Υποδιεύθυνση Ασφάλειας Ιωαννίνων, θα οδηγηθούν στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Ιωαννίνων, ενώ τα κατασχεθέντα είδη θα υποβληθούν στις προβλεπόμενες, κατά περίπτωση, εργαστηριακές εξετάσεις.

Σημειώνεται ότι, από τη διενεργηθείσα έρευνα του Αστυνομικού Τμήματος Ιωαννίνων, δεν έχουν προκύψει προς στιγμή στοιχεία, που να παραπέμπουν σε εγκληματική ενέργεια, αναφορικά με τον τραυματισμό του νεαρού.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.