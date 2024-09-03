Αύριο, Τετάρτη 4 Σεπτεμβρίου, το βράδυ θα γίνει στο Καλλιμάρμαρο η μεγάλη συναυλία του ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΜΠΟΡΟΥΜΕ, που φέτος είναι αφιερωμένη στον μεγάλο στιχουργό Λευτέρη Παπαδόπουλο.

Οι πόρτες ανοίγουν στις 7 το απόγευμα και η συναυλία θα ξεκινήσει στις 9 το βράδυ.

Τα έσοδα της συναυλίας θα διατεθούν για την αγορά δενδρυλλίων και για ενέργειες που στοχεύουν στην προστασία του Περιβάλλοντος.

Πληροφορίες & Προπώληση εισιτηρίων εδώ.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Συμμετέχουν αφιλοκερδώς με αλφαβητική σειρά:

Ελευθερία Αρβανιτάκη

Μελίνα Ασλανίδου

Γλυκερία

Στέλιος Διονυσίου

Ελεονώρα Ζουγανέλη

Μελίνα Κανά

Γιάννης Κότσιρας

Κώστας Μακεδόνας

Χρήστος Μάστορας

Μίνως Μάτσας

Μανώλης Μητσιάς

Δημήτρης Μπάσης

Γιώργος Νταλάρας

Μίλτος Πασχαλίδης

Αντώνης Ρέμος

Μαρία Φαραντούρη



Τα έσοδα της συναυλίας θα διατεθούν για την αγορά δενδρυλλίων και για ενέργειες που στοχεύουν στην προστασία του Περιβάλλοντος.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.