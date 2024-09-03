Λογαριασμός
Την Τετάρτη το βράδυ στο Καλλιμάρμαρο η μεγάλη συναυλία του «Όλοι μαζί Μπορούμε» - Βίντεο από τις πρόβες

Οι πόρτες ανοίγουν στις 7 το απόγευμα και η συναυλία θα ξεκινήσει στις 9 το βράδυ

ΚΑΛΛΙΜΑΡΜΑΡΟ ΣΥΝΑΥΛΙΑ

Αύριο, Τετάρτη 4 Σεπτεμβρίου, το βράδυ θα γίνει στο Καλλιμάρμαρο η μεγάλη συναυλία του ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΜΠΟΡΟΥΜΕ, που φέτος είναι αφιερωμένη στον μεγάλο στιχουργό Λευτέρη Παπαδόπουλο. 

Οι πόρτες ανοίγουν στις 7 το απόγευμα και η συναυλία θα ξεκινήσει στις 9 το βράδυ. 

Τα έσοδα της συναυλίας θα διατεθούν για την αγορά δενδρυλλίων και για ενέργειες που στοχεύουν στην προστασία του Περιβάλλοντος.

Πληροφορίες & Προπώληση εισιτηρίων εδώ

Συμμετέχουν αφιλοκερδώς με αλφαβητική σειρά:

Ελευθερία Αρβανιτάκη

Μελίνα Ασλανίδου

Γλυκερία

Στέλιος Διονυσίου

Ελεονώρα Ζουγανέλη

Μελίνα Κανά

Γιάννης Κότσιρας

Κώστας Μακεδόνας

Χρήστος Μάστορας

Μίνως Μάτσας

Μανώλης Μητσιάς

Δημήτρης Μπάσης

Γιώργος Νταλάρας

Μίλτος Πασχαλίδης

Αντώνης Ρέμος

Μαρία Φαραντούρη
 
Πηγή: skai.gr

TAGS: Όλοι Μαζί Μπορούμε συναυλία Καλλιμάρμαρο
