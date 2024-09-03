Νεκρός βρέθηκε το μεσημέρι στη Διασταύρωση της Ραφήνας ο αστυνομικός, που υπηρετούσε για περισσότερα από δέκα χρόνια, στο Αστυνομικό Τμήμα της Ραφήνας.

Σύμφωνα με πληροφορίες του irafina.gr, το περιστατικό σημειώθηκε το μεσημέρι της Τρίτης, πίσω από το ΚΕΘΕΑ μετά το Κέντρο Υγείας Ραφήνας.

Τον αστυνομικό αναζητούσαν συνάδελφοι του από το αστυνομικό τμήμα και το τμήμα ασφαλείας Ραφήνας, όπως και άνδρες της ΔΙΑΣ και η πολιτική προστασία Ραφήνας Πικερμίου.

Μετά από έρευνες περίπου τριών ωρών, στο Νέο Βούτζα αλλά και στη Διασταύρωση της Ραφήνας, βρέθηκε η σορός του αστυνομικού πίσω από το ΚΕΘΕΑ

Σύμφωνα με ορισμένες πληροφορίες, ο αστυνομικός, ήταν πατέρας τριών ανήλικων παιδιών και πριν αυτοκτονήσει έκανε βιντεοκλήση στη γυναίκα του η οποία και ειδοποίησε το κέντρο της άμεσης δράσης το οποίο δυστυχώς δεν τον πρόλαβαν.

Άλλες πληροφορίες αναφέρουν πως η σύζυγός του, τού είχε ζητήσει να χωρίσουν, ο αστυνομικός την πήρε με βιντεοκλήση, της έδειξε το όπλο του και αυτοκτόνησε κατά τη διάρκεια της κλήσης.

Σε κατάσταση σοκ είναι όλοι οι συνάδελφοι του στο αστυνομικό τμήμα της Ραφήνας, οι οποίοι κάνουν λόγο για έναν εξαιρετικό αστυνομικό αλλά και άνθρωπο και δεν μπορούν να συνειδητοποιήσουν τι έχει συμβεί.

Πηγή: skai.gr

