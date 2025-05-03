Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις την Κυριακή σε Αθήνα, Αιγάλεω και Χαϊδάρι λόγω αγώνα δρόμου

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα εφαρμοστούν την Κυριακή (4/5)) σε δρόμους των Δήμων Χαϊδαρίου, Αιγάλεω και Αθηναίων, λόγω της διεξαγωγής του αγώνα δρόμου με την επωνυμία "Για τους 200 εκτελεσθέντες της Καισαριανής".

Αναλυτικά οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις:

- Προσωρινή και σταδιακή διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων, κατά τις ώρες 08.00΄ έως 10.00΄, στις περιοχές των Δήμων Αιγάλεω και Χαϊδαρίου, ως εξής :

• Αγωνιστών Στρατοπέδου, στο τμήμα της μεταξύ της Λ. Αθηνών και της Ιεράς Οδού, ρεύμα κυκλοφορίας προς Ιερά Οδό.

• Ιερά Οδός, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Αγωνιστών Στρατοπέδου και Στρ. Καραϊσκάκη, ρεύμα κυκλοφορίας προς Λ. Αθηνών.

• Ιερά Οδός, στη δεξιά λωρίδα κυκλοφορίας αυτής, στο τμήμα της μεταξύ της οδού Στρ. Καραϊσκάκη και της Λ. Κηφισού, ρεύμα κυκλοφορίας προς Αθήνα.

• Λ. Αθηνών στο ύψος διασταύρωσής της με τις οδούς Φλουτζή και Αγωνιστών Στρατοπέδου και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας.

• Φλουτζή, στο τμήμα της μεταξύ της οδού Ρίμινι και της Λ. Αθηνών.

-Προσωρινή και σταδιακή διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων, καθώς και απαγόρευση της στάσης και της στάθμευσης αυτών, κατά τις ώρες 08.00΄ έως 11.00΄, στους κατωτέρω οδικούς άξονες του Δήμου Αθηναίων ως εξής :

• Ιερά Οδός, στη δεξιά λωρίδα κυκλοφορίας, καθ' όλο το μήκος της, ρεύμα κυκλοφορίας προς Πειραιώς.

• Πειραιώς, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Θερμοπυλών και Περσεφόνης και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας.

• Λ. Αμαλίας, στη δεξιά λωρίδα κυκλοφορίας, στο τμήμα της από την Λ. Συγγρού έως οδό Φιλελλήνων, ρεύμα κυκλοφορίας προς πλατεία Συντάγματος.

• Λ. Βασ. Όλγας, σε όλο το μήκος της.

• Λ. Β. Κων/νου, στη δεξιά λωρίδα κυκλοφορίας, καθ΄ όλο το μήκος της, ρεύμα κυκλοφορίας προς Λ. Βασ. Σοφίας.

• Μερκούρη, στο τμήμα της μεταξύ της Λ. Βασ. Κων/νου και της οδού Μιχαλακοπούλου.

• Μιχαλακοπούλου, στη δεξιά λωρίδα κυκλοφορίας, στο τμήμα της μεταξύ της οδού Μερκούρη και της Λ. Βασ. Αλεξάνδρου, ρεύμα κυκλοφορίας προς τη Λ. Βασ. Αλεξάνδρου.

• Λ. Βασ. Αλεξάνδρου, στη δεξιά λωρίδα κυκλοφορίας, καθ΄ όλο το μήκος της.

• Γρ. Θεολόγου, καθ΄ όλο το μήκος της.

• Λ. Εθνικής Αντιστάσεως, στη δεξιά λωρίδα κυκλοφορίας, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Υμηττού και Πανιωνίου.

• Πανιωνίου, καθ΄ όλο το μήκος της.

• Πέλοπος, καθ΄ όλο το μήκος της

• Σκοπευτηρίου, καθ΄ όλο το μήκος της.

Η ΕΛΑΣ απευθύνει έκκληση στους οδηγούς, για την καλύτερη εξυπηρέτησή τους και την αποφυγή πρόσθετων κυκλοφοριακών προβλημάτων, να αποφύγουν τη διέλευση των οχημάτων τους στις παραπάνω οδούς, λεωφόρους και πλατείες κατά τα αναφερόμενα χρονικά διαστήματα.

