Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Αττική λόγω διεξαγωγής ποδηλατικού αγώνα

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα εφαρμοστούν από την Τροχαία σήμερα Σάββατο και αύριο Κυριακή, 5 και 6 Απριλίου, στην Αττική λόγω της διεξαγωγής του ποδηλατικού αγώνα με την επωνυμία «ΔΕΗ Tour Of Hellas 2025».

Συγκεκριμένα το Σάββατο ο αγώνας θα διεξαχθεί από τις 15:00 έως τις 18:00 στην ακόλουθη διαδρομή:

•4ο ΕΤΑΠ: «Παράδρομος Ν.Ε.Ο.Α.Λ. (προς Αθήνα) - Α/Κ Οινοφύτων - Παράδρομος Ν.Ε.Ο.Α.Λ. (προς Αθήνα) - Α/Κ Μαλακάσας - Παράδρομος Ν.Ε.Ο.Α.Λ. (προς Αθήνα) - Α/Κ Μαρκοπούλου - Παράδρομος Ν.Ε.Ο.Α.Λ. (προς Αθήνα) - Α/Κ Καπανδριτίου - Λ. Τυρταίου - Ανώνυμη Οδός - Ιπποκράτους - Αγ. Τριάδας - Μερκουρίου - Τατοϊου - Α/Κ Κύμης - Λ. Κύμης - Κάχι Καχιασβίλι (κυκλικός κόμβος) - Κάχι Καχιασβίλι - Ι. Μελισσανίδη - Ολυμπιακό Χωριό (Τερματισμός)».

Την Κυριακή ο αγώνας θα διεξαχθεί από τις 10:30 έως τις 14:30 στην ακόλουθη διαδρομή:

• 5ο ΕΤΑΠ: «Αφετηρία Λιμανάκι Νέας Μάκρης - Αγίου Κωνσταντίνου - δεξιά Λ. Μαραθώνος - αριστερά Αλ. Φλέμινγκ - δεξιά Αγ. Χρυσοστόμου Σμύρνης - αριστερά Ερατούς - δεξιά Αραφίνος - συνέχεια Αγ. Χρυσοστόμου Σμύρνης - δεξιά Αρίωνος - αριστερά Αιγαίου - δεξιά Λ. Αρτέμιδος - συνέχεια Λ. Βραυρώνος - δεξιά Λ. Πόρτο Ράφτη - δεξιά Αθηναϊκής Δημοκρατίας - συνέχεια Ελληνικής Δημοκρατίας - δεξιά Αναπαύσεως - αριστερά Λ. Μαρκοπούλου - συνέχεια Λ. Λαυρίου προς Λαύριο - Λαύριο - αριστερά Λ. Μίκη Θεοδωράκη - συνέχεια Κουντουριώτη - συνέχεια Ακτή Ανδρέα Παπανδρέου - αριστερά Λ. Σουνίου - συνέχεια Λ. Αθηνών/Σουνίου προς Σούνιο - Σούνιο - συνέχεια Λ. Αθηνών/Σουνίου προς Αθήνα - συνέχεια Λ. Ποσειδώνος προς Αθήνα - συνέχεια Αθηνάς προς Αθήνα - αριστερά Λ. Κ. Καραμανλή προς Γλυφάδα - δεξιά Αγίου Ιωάννου - αριστερά Λ. Βουλιαγμένης - συνέχεια Λ. Βουλιαγμένης προς Αθήνα - δεξιά Εθν. Μακαρίου - αριστερά Λ. Κυπρίων Ηρώων - δεξιά Μαραβέλια - αριστερά Λ. Ελ. Βενιζέλου προς Πλ. Εθν. Αντιστάσεως - συνέχεια Λ. Ειρήνης - αριστερά Λ. Πρωτόπαππα - συνέχεια Ανδρέα Παπανδρέου - δεξιά Λ. Μαρίνου Αντύπα - συνέχεια Ηλιουπόλεως - συνέχεια δεξιά Ηλιουπόλεως προς Αθήνα - συνέχεια Καρέα - συνέχεια Αθανασίου Διάκου - δεξιά Λ. Αμαλίας προς Σύνταγμα - συνέχεια Λ. Αμαλίας (ΕΝΑΡΞΗ ΣΙΡΚΟΥΪ) - συνέχεια Πανεπιστημίου - δεξιά Πατησιών - δεξιά Χαλκοκονδύλη - συνέχεια Ακαδημίας - αριστερά Λ. Β. Σοφίας προς HILTON - δεξιά Λ. Β. Κων/νου - συνέχεια Λ. Β. Κων/νου προς Καλλιμάρμαρο - συνέχεια Αρδηττού - δεξιά Αθανασίου Διάκου - δεξιά Λ. Αμαλίας προς Σύνταγμα - συνέχεια Λ. Αμαλίας (ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΣΙΡΚΟΥΪ x 4) - Τερματισμός Λ. Αμαλίας (ύψος Πλ. Συντάγματος)»,

Όπως έγινε γνωστό από την ΕΛΑΣ θα πραγματοποιηθούν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε λεωφόρους, οδούς και πλατείες των Δήμων Αθηναίων, Αχαρνών, Βάρης-Βούλας- Βουλιαγμένης, Ηλιούπολης, Λαυρεωτικής, Μαραθώνα, Μαρκοπούλου Μεσογαίας, Ραφήνας-Πικερμίου, Σαρωνικού, Σπάτων-Αρτέμιδας και Ωρωπού, ως ακολούθως:

ΣΑΒΒΑΤΟ 5-4-2025

Περιοχή Δήμου Ωρωπού:

- Πλήρης διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων (συμπεριλαμβανομένων βαρέων οχημάτων, ποδηλάτων και Ε.Π.Η.Ο., εξαιρουμένων οχημάτων έκτακτης ανάγκης και διοργανωτών), κατά τις ώρες 15.00΄ έως 18.30΄, ως εξής:

- Π.Ε.Ο. Αθηνών - Χαλκίδος και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας, από την επαρχιακή οδό Αυλώνα - Συκαμίνου (Μύλοι Ασωπού) έως τον Κόμβο Μαλακάσας.

- Παράδρομος Ν.Ε.Ο. Αθηνών - Λαμίας και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας (ρεύμα προς Λαμία), από τον κόμβο Μαλακάσας έως τον Κόμβο Καπανδριτίου.

- Λ. Τυρταίου και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας, από τον Κόμβο Καπανδριτίου έως την οδό Αριστογείτωνος.

- Λ. Αφιδνών και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας, από το ύψος της Λ. Τυρταίου έως τη Λ. Μακεδονίας.

- Ιπποκράτους και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας, από το ύψος της Λ. Αθηνών έως την οδό Αγ. Τριάδος.

- Ολιγόλεπτη και τμηματική διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων (συμπεριλαμβανομένων βαρέων οχημάτων, ποδηλάτων και Ε.Π.Η.Ο., εξαιρουμένων οχημάτων έκτακτης ανάγκης και διοργανωτών) κατά τις ώρες 16.00΄ - 17.30΄ στη Ν.Ε.Ο. Αθηνών - Λαμίας, ως εξής:

- Α/Κ Οινοφύτων (χ/θ 55,700)

- Α/Κ Μαλακάσας (χ/θ 44,000)

- Α/Κ Μαρκοπούλου Ωρωπού (χ/θ 39,000)

- Α/Κ Καπανδριτίου (χ/θ 35,000)

Περιοχή Δήμου Αχαρνών:

- Προσωρινή και πλήρης διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων (συμπεριλαμβανομένων βαρέων οχημάτων, ποδηλάτων και Ε.Π.Η.Ο., εξαιρουμένων οχημάτων έκτακτης ανάγκης και διοργανωτών) κατά τις ώρες 16.00΄ έως 20.00΄ στις κατωτέρω οδούς και Λεωφόρους, ως εξής:

- Ιωάννη Μελισσανίδη, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Κάχι Καχιασβίλι και Σπ. Λούη.

- Κάχι Καχιασβίλι, στο τμήμα της μεταξύ της Λ. Κύμης και του κυκλικού κόμβου Κάχι Καχιασβίλι και Νίκου Κακλαμανάκη.

- Λ. Κύμης, στο τμήμα της μεταξύ της Γέφυρας Καλυφτάκη και της Β΄ Εισόδου Ολυμπιακού Χωριού, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Θρακομακεδόνες.

- Τατοΐου, στο τμήμα της μεταξύ Α/Κ Τατοΐου και Λ. Κύμης και του Στρατιωτικού Αεροδρομίου και στα δύο (2) ρεύματα κυκλοφορίας.

- Πλήρης διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων (συμπεριλαμβανομένων βαρέων οχημάτων, ποδηλάτων και Ε.Π.Η.Ο., εξαιρουμένων οχημάτων έκτακτης ανάγκης και διοργανωτών), κατά τις ώρες 15.00΄ έως 18.30΄, ως εξής:

- Αγ. Μερκουρίου και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας, από το ύψος της οδού Αγ. Τριάδος - Δεκελείας έως την οδό Τατοϊου.

- Επαρχιακής Οδού Σκάλας Ωρωπού και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας, από το ύψος της οδού Αγ. Μερκουρίου έως την είσοδο οικισμού Σφενδάλης.

- Τατοϊου και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας, από το ύψος της οδού Αγ. Μερκουρίου - Πάρνηθος έως τη Λ. Κύμης

- Λ. Ερυθραίας και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας, από το ύψος της Λ. Τατοϊου έως τον Α/Κ Βαρυμπόμπης.

- Απαγόρευση στάσης και στάθμευσης των οχημάτων (συμπεριλαμβανομένων βαρέων οχημάτων, ποδηλάτων και Ε.Π.Η.Ο., εξαιρουμένων οχημάτων έκτακτης ανάγκης και διοργανωτών) από τις 17.00΄ της 4-4-2025 έως δύο ώρες μετά τη λήξη του ποδηλατικού γύρου (4ο ΕΤΑΠ) της 5-4-2025, ως εξής:

- Κάχι Καχιασβίλι, στο τμήμα της μεταξύ της Λ. Κύμης και του κυκλικού κόμβου Κάχι Καχιασβίλι και Νίκου Κακλαμανάκη.

- Ιωάννη Μελισσανίδη, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Κάχι Καχιασβίλι και Σπ. Λούη.

ΚΥΡΙΑΚΗ 6-4-2025

Περιοχή Δήμου Αθηναίων:

- Προσωρινή και πλήρης διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων (συμπεριλαμβανομένων βαρέων οχημάτων, ποδηλάτων και Ε.Π.Η.Ο., εξαιρουμένων οχημάτων έκτακτης ανάγκης και διοργανωτών) και απαγόρευση της στάσης και στάθμευσης αυτών κατά τις ώρες 06.00΄ έως 16.00΄ στις κατωτέρω Λεωφόρους, οδούς και Πλατείες, ως εξής:

- Αθ. Διάκου, σε όλο το μήκος της, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Λ. Αμαλίας.

- Λ. Βασ. Αμαλίας, σε όλο το μήκος της, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Πλ. Συντάγματος, καθώς και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό.

- Προσωρινή και πλήρης διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων (συμπεριλαμβανομένων των ποδηλάτων και Ε.Π.Η.Ο., εξαιρουμένων οχημάτων έκτακτης ανάγκης και διοργανωτών) κατά τις ώρες 08.30΄ έως 16.00΄ και απαγόρευση της στάσης και στάθμευσης αυτών κατά τις ώρες 06.00΄ έως 16.00΄ στις κατωτέρω Λεωφόρους, οδούς και Πλατείες, ως εξής:

- Ακαδημίας, σε όλο το μήκος της και τις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό.

- Αρδηττού, σε όλο το μήκος της, ρεύμα κυκλοφορίας προς Καλλιρρόης και τις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό.

- Ηλιουπόλεως, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Προύσης και Ιόλης, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Αθ. Διάκου και τις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό.

- Καλλιρρόης, στο τμήμα της μεταξύ της οδού Αμ. Φραντζή και της Λ . Βουλιαγμένης, ρεύμα κυκλοφορίας προς Αρδηττού, καθώς και τις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό.

- Καρέα, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Ιόλης και Τιμολέοντος, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Αθ. Διάκου, και τις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλο οδό.

- Λ. Βασ. Κων/νου, σε όλο το μήκος της, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Αρδηττού, και τις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό.

- Λ. Βασ. Όλγας, σε όλο το μήκος της και στα δύο (2) ρεύματα κυκλοφορίας.

- Λ. Βασ. Σοφίας, στο τμήμα της μεταξύ της Λ. Βασ. Κων/νου και της Λ. Β. Αμαλίας και στα δύο (2) ρεύματα κυκλοφορίας, καθώς και τις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό.

- Λ. Βασ. Σοφίας, στο τμήμα της μεταξύ της οδού Ζαχάρωφ και της Λ. Βασ. Κων/νου στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Β. Κων/νου.

- Λ. Βουλιαγμένης, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Τιμολέοντος και Αρδηττού, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Αθ. Διάκου, και τις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό.

- Λ. Συγγρού, στο τμήμα της μεταξύ της οδού Αμ. Φραντζή και της Λ. Βασ. Αμαλίας, ρεύμα κυκλοφορίας προς Λ. Αμαλίας, καθώς και τις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό.

- Πανεπιστημίου (Ελ. Βενιζέλου), σε όλο το μήκος της, καθώς και τις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό.

- Πατησίων(28ης Οκτωβρίου), στο τμήμα της μεταξύ της οδού Ιουλιανού και της Πλ. Ομονοίας, ρεύμα κυκλοφορίας προς Πλ. Ομονοίας, και στο τμήμα της μεταξύ της Πλ. Ομονοίας και της οδού Χαλκοκονδύλη και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας, καθώς και τις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό.

- Πλ. Συντάγματος, στο κάτω μέρος αυτής, μεταξύ των οδών Β. Γεωργίου 'Α και Όθωνος, στην αριστερή λωρίδα κυκλοφορίας.

Περιοχές Δήμων Μαρκοπούλου Μεσογαίας, Σαρωνικού και Λαυρεωτικής:

- Προσωρινή και πλήρης διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων (συμπεριλαμβανομένων βαρέων οχημάτων, ποδηλάτων και Ε.Π.Η.Ο., εξαιρουμένων οχημάτων έκτακτης ανάγκης και διοργανωτών) κατά τις ώρες 09.00΄-13.30΄ και απαγόρευση στάσης και στάθμευσης αυτών κατά τις ώρες 06.00΄- 13.30΄, ως εξής:

- Αναπαύσεως, στο τμήμα της μεταξύ της οδού Ελληνικής Δημοκρατίας και της Λ. Λαυρίου και στα δύο (2) ρεύματα κυκλοφορίας.

- Ελληνικής Δημοκρατίας, στο τμήμα της μεταξύ της Λ. Πόρτο Ράφτη και της οδού Αναπαύσεως και στα δύο (2) ρεύματα κυκλοφορίας.

- Λ. Αθηνών-Σουνίου, στο τμήμα της μεταξύ της Ανώνυμης Οδού προς τον Αρχαιολογικό χώρο του Σουνίου και τη Λ. Καλυβίων.

- Λ. Βραυρώνος, στο τμήμα της μεταξύ του ξενοδοχείου DOLCE και τη Λ. Πόρτο Ράφτη και στα δύο (2) ρεύματα κυκλοφορίας.

- Λ. Λαυρίου, στο τμήμα της μεταξύ της Εξόδου Αττικής Οδού για Μαρκόπουλο Μεσογαίας και τον κυκλικό κόμβο Τεχνολογικού Πάρκου Λαυρίου, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Λαύριο. (Διακοπή κυκλοφορίας κατά τις ώρες 10.00΄- 13.30΄).

- Λ. Πόρτο Ράφτη, στο τμήμα της μεταξύ της Λ. Βραυρώνος και της οδού Ελληνικής Δημοκρατίας και στα δύο (2) ρεύματα κυκλοφορίας.

- Λ. Σουνίου-Λαυρίου, μεταξύ της οδού Ακτής Ανδρέα Παπανδρέου και την Ανώνυμη Οδό προς Αρχαιολογικό χώρο Σουνίου και στα δύο (2) ρεύματα κυκλοφορίας.

Περιοχές Δήμων Ηλιούπολης, Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης:

- Προσωρινή και πλήρης διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων (συμπεριλαμβανομένων βαρέων οχημάτων, ποδηλάτων και Ε.Π.Η.Ο., εξαιρουμένων οχημάτων έκτακτης ανάγκης και διοργανωτών) κατά τις ώρες 11.30΄ έως 14.00΄ στις κατωτέρω οδούς και Λεωφόρους, ως εξής:

- Αγ. Ιωάννου, στο τμήμα της μεταξύ της Λ. Κ. Καραμανλή και της Λ. Βουλιαγμένης.

- Εθν. Μακαρίου, στο τμήμα της μεταξύ της Λ. Βουλιαγμένης και της Λ. Κυπρίων Ηρώων, ρεύμα κυκλοφορίας προς Ηρ. Πολυτεχνείου.

- Λ. Αν. Παπανδρέου, στο τμήμα της μεταξύ της Λ. Ειρήνης και της Πλ. Κανάρια, ρεύμα κυκλοφορίας προς Αθήνα.

- Λ. Βουλιαγμένης, στο τμήμα της μεταξύ της οδού Αγ. Ιωάννου και της Λ. Εθν. Μακαρίου, ρεύμα κυκλοφορίας προς Αθήνα.

- Λ. Κυπρίων Ηρώων, στο τμήμα της μεταξύ της οδού Εθν. Μακαρίου και Μαραβέλια, ρεύμα κυκλοφορίας προς Αθήνα.

- Λ. Σοφοκλή Βενιζέλου, στο τμήμα της μεταξύ της οδού Μαραβέλια και της Πλ. Εθν. Αντιστάσεως, ρεύμα κυκλοφορίας προς Πλ. Εθν. Αντιστάσεως.

- Λ. Αθηνάς, στο τμήμα της μεταξύ της οδού Αφροδίτης και της Λ. Ευελπίδων, στο ρεύμα κυκλοφορίας από Σούνιο προς Γλυφάδα.

- Λ. Αθηνών -Σουνίου, στο τμήμα της μεταξύ της Λ. Καλυβίων και της Βασ.Κων/νου και στα δύο (2) ρεύματα κυκλοφορίας.

- Λ. Ειρήνης, μεταξύ της Πλ. Εθν. Αντιστάσεως και της οδού Αν. Παπανδρέου, ρεύμα κυκλοφορίας προς Αθήνα.

- Λ. Κ. Καραμανλή, στο τμήμα της μεταξύ της Λ. Ευελπίδων και της οδού Αυλώνος, στο ρεύμα κυκλοφορίας από Σούνιο προς Γλυφάδα.

- Λ. Μ. Αντύπα, στο τμήμα της μεταξύ της Πλ. Κανάρια και της οδού Προύσσης, ρεύμα κυκλοφορίας προς Αθήνα.

- Λ. Ποσειδώνος, στο τμήμα της μεταξύ της Λίμνης Βουλιαγμένης και της οδού Β. Κωνσταντίνου και στα δύο (2) ρεύματα κυκλοφορίας.

- Πλ. Εθν. Αντιστάσεως, στο τμήμα της μεταξύ της Λ. Σ. Βενιζέλου και της Λ. Ειρήνης.

- Απαγόρευση στάσης και στάθμευσης των οχημάτων (συμπεριλαμβανομένων βαρέων οχημάτων, ποδηλάτων και Ε.Π.Η.Ο., εξαιρουμένων οχημάτων έκτακτης ανάγκης και διοργανωτών) κατά τις ώρες 07.00΄ έως 14.00΄ της 6-4-2025, ως εξής:

- Λ. Ποσειδώνος, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Β. Κωνσταντίνου και Ωκεανιδών, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Γλυφάδα.

Περιοχές Δήμων Μαραθώνα, Ραφήνας-Πικερμίου, Σπάτων- Αρτέμιδας:

- Προσωρινή και πλήρης διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων (συμπεριλαμβανομένων βαρέων οχημάτων, ποδηλάτων και Ε.Π.Η.Ο., εξαιρουμένων οχημάτων έκτακτης ανάγκης και διοργανωτών) κατά τις ώρες 09.30΄ έως 12.00΄στις κατωτέρω οδούς και Λεωφόρους, ως εξής:

- Αγίου Κων/νου, στο τμήμα της μεταξύ της Λ. Ποσειδώνος και της Λ. Μαραθώνος και στα δύο (2) ρεύματα κυκλοφορίας, κατά τις ώρες 08.30΄- 12.00΄.

- Λ. Μαραθώνος, στο τμήμα της μεταξύ της Λ. Διονύσου και της Αλ. Φλέμινγκ, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Αθήνα.

- Αλ. Φλέμινγκ, στο τμήμα της μεταξύ της Λ. Μαραθώνος και της οδού Αγίου Χρυσ. Σμύρνης και στα δύο (2) ρεύματα κυκλοφορίας.

- Αγίου Χρυσ. Σμύρνης, στο τμήμα της μεταξύ της Αλ. Φλέμινγκ και της Αρίωνος και στα δύο (2) ρεύματα κυκλοφορίας.

- Αρίωνος, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Αγ. Χρυσ. Σμύρνης και Αιγαίου και στα δύο (2) ρεύματα κυκλοφορίας.

- Αιγαίου, στο τμήμα της μεταξύ της Αρίωνος και της Λ. Αρτέμιδος και στα δύο (2) ρεύματα κυκλοφορίας.

- Λ. Αρτέμιδος, στο τμήμα της μεταξύ της Αιγαίου και της Λ. Βραυρώνος και στα δύο (2) ρεύματα κυκλοφορίας.

- Λ. Βραυρώνος, στο τμήμα της μεταξύ της Λ. Αρτέμιδος και του ξενοδοχείου DOLCE.

- Απαγόρευση στάσης και στάθμευσης των οχημάτων (συμπεριλαμβανομένων βαρέων οχημάτων, ποδηλάτων και Ε.Π.Η.Ο., εξαιρουμένων οχημάτων έκτακτης ανάγκης και διοργανωτών) κατά τις ώρες 06.00΄- 12.00΄, ως εξής:

- Αγίου Κων/νου, στο τμήμα της μεταξύ της Λ. Ποσειδώνος και της Λ. Μαραθώνος και στα δύο (2) ρεύματα κυκλοφορίας.

- Λ. Μαραθώνος, στο τμήμα της μεταξύ της Λ. Διονύσου και της Αλ. Φλέμινγκ, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Αθήνα.

- Αλ. Φλέμινγκ, στο τμήμα της μεταξύ της Λ. Μαραθώνος και της Αγίου Χρυσ. Σμύρνης και στα δύο (2) ρεύματα κυκλοφορίας.

- Αγίου Χρυσ. Σμύρνης, στο τμήμα της μεταξύ της Αλ. Φλέμινγκ και της Αρίωνος και στα δύο (2) ρεύματα κυκλοφορίας.

- Αρίωνος, στο τμήμα της μεταξύ της Αγ. Χρυσ. Σμύρνης και της Αιγαίου και στα δύο (2) ρεύματα κυκλοφορίας.

- Αιγαίου, στο τμήμα της μεταξύ της Αρίωνος και της Λ. Αρτέμιδος και στα δύο (2) ρεύματα κυκλοφορίας.

- Λ. Αρτέμιδος, στο τμήμα της μεταξύ της Αιγαίου και της Λ. Βραυρώνος και στα δύο (2) ρεύματα κυκλοφορίας.

- Λ. Βραυρώνος, στο τμήμα της μεταξύ της Λ. Αρτέμιδος και του ξενοδοχείου DOLCE.

- Λ. Ποσειδώνος, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Ελ. Βενιζέλου και Χαράς.

Περαιτέρω και λόγω των ταχυτήτων των συμμετεχόντων ποδηλάτων στον αγώνα, η ΕΛΑΣ απευθύνει έκκληση σε πεζούς, ποδηλάτες και οδηγούς Ε.Π.Η.Ο. να μην εισέρχονται εντός της διαδρομής του αγώνα και να μην επιχειρούν την κάθετη διέλευση του οδοστρώματος της διαδρομής αυτού, ακολουθώντας τα σήματα και τις οδηγίες των αστυνομικών καθώς και των διοργανωτών. Επιπρόσθετα, παρακαλούνται οι οδηγοί, για την καλύτερη εξυπηρέτησή τους και την αποφυγή πρόσθετων κυκλοφοριακών προβλημάτων να αποφύγουν τη διέλευση των οχημάτων τους από τις ανωτέρω λεωφόρους, οδούς και πλατείες κατά το αναφερόμενο χρονικό διάστημα και να ακολουθούν τα σήματα και τις υποδείξεις των ρυθμιστών τροχονόμων.

