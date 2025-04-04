Λογαριασμός
Εξάρχεια: Συνελήφθη 45χρονος καταζητούμενος από την Ιντερπόλ για ανθρωποκτονία

Ο 45χρονος κατηγορείται ότι το Νοέμβριο του 2022, πυροβόλησε τραυματίζοντας θανάσιμα άνδρα μέσα σε ένα σπίτι στο Πακιστάν, λόγω προσωπικών διαφορών

Δολοφονία

Συνελήφθη, σήμερα το πρωί από αστυνομικούς της Ο.Π.Κ.Ε. της διεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αττικής, στην περιοχή των Εξαρχείων, 45χρονος αλλοδαπός, διωκόμενος με ερυθρά αγγελία Interpol από τις αρχές του Πακιστάν για ανθρωποκτονία.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, ο 45χρονος κατηγορείται ότι το Νοέμβριο του 2022, πυροβόλησε τραυματίζοντας θανάσιμα άνδρα μέσα σε ένα σπίτι στο Πακιστάν, λόγω προσωπικών διαφορών.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στις αρμόδιες εισαγγελικές αρχές. 

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

TAGS: ανθρωποκτονία Πακιστάν Εξάρχεια
