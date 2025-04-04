Εξάρχεια: Συνελήφθη 45χρονος καταζητούμενος από την Ιντερπόλ για ανθρωποκτονία

Συνελήφθη, σήμερα το πρωί από αστυνομικούς της Ο.Π.Κ.Ε. της διεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αττικής, στην περιοχή των Εξαρχείων, 45χρονος αλλοδαπός, διωκόμενος με ερυθρά αγγελία Interpol από τις αρχές του Πακιστάν για ανθρωποκτονία.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, ο 45χρονος κατηγορείται ότι το Νοέμβριο του 2022, πυροβόλησε τραυματίζοντας θανάσιμα άνδρα μέσα σε ένα σπίτι στο Πακιστάν, λόγω προσωπικών διαφορών.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στις αρμόδιες εισαγγελικές αρχές.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.