Ληστεία σημειώθηκε μισή ώρα μετά τις 4 το απόγευμα σε πρακτορείο ΟΠΑΠ στην οδό Αγίας Σοφίας, στον Βύρωνα.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, ο δράστης, άγνωστος μέχρι στιγμής, εισήλθε στο κατάστημα και, απειλώντας την υπάλληλο με όπλο, την ακινητοποίησε. Αφαίρεσε το ποσό που υπήρχε στο ταμείο και στη συνέχεια τράπηκε σε φυγή.

Αμέσως μετά, η Αστυνομία προχώρησε σε έρευνες για τον εντοπισμό του δράστη, χωρίς όμως να έχει υπάρξει κάποιο αποτέλεσμα. Η έρευνα για την ταυτοποίηση και σύλληψη του δράστη συνεχίζεται από το αρμόδιο Τμήμα Ασφαλείας.

Πηγή: skai.gr

