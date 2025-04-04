Ληστεία σημειώθηκε μισή ώρα μετά τις 4 το απόγευμα σε πρακτορείο ΟΠΑΠ στην οδό Αγίας Σοφίας, στον Βύρωνα.
Σύμφωνα με την ΕΡΤ, ο δράστης, άγνωστος μέχρι στιγμής, εισήλθε στο κατάστημα και, απειλώντας την υπάλληλο με όπλο, την ακινητοποίησε. Αφαίρεσε το ποσό που υπήρχε στο ταμείο και στη συνέχεια τράπηκε σε φυγή.
Αμέσως μετά, η Αστυνομία προχώρησε σε έρευνες για τον εντοπισμό του δράστη, χωρίς όμως να έχει υπάρξει κάποιο αποτέλεσμα. Η έρευνα για την ταυτοποίηση και σύλληψη του δράστη συνεχίζεται από το αρμόδιο Τμήμα Ασφαλείας.
