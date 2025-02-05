Συνεχίζεται η σεισμική δραστηριότητα στη θαλάσσια περιοχή μεταξύ Σαντορίνης και Αμοργού. Νέα σεισμική δόνηση 4,8 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε στις 10 χθες το βράδυ. Πρόκειται για την ισχυρότερη δόνηση που καταγράφηκε μετά τον σεισμό των 5 Ρίχτερ, το τελευταίο τριήμερο. Ακολούθησαν πολλοί μικρότεροι σεισμοί.

Τα ξημερώματα στις 4:16, σημειώθηκε νέα σεισμική δόνηση μεγέθους 4 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ (με εστιακό βάθος 10.8 χλμ) και 5 λεπτά αργότερα μια νέα δόνηση με μέγεθος 4,3 βαθμούς της κλίμακας Ρίχτερ (με εστιακό βάθος 11.8 χλμ.) σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο Αθηνών.

Λόγω της σεισμικής δραστηριότητας σε γενική επιφυλακή παραμένει η περιφερειακή Πυροσβεστική Διοίκηση Νοτίου Αιγαίου ενώ σε αυξημένη ετοιμότητα είναι και οι 8 ΕΜΑΚ της επικράτειας. Χθες, στη Σαντορίνη, έφτασε το Κινητό Επιχειρησιακό Κέντρο «ΟΛΥΜΠΟΣ» προκειμένου να συμβάλει στον καλύτερο συντονισμό των δυνάμεων σε περίπτωση που χρειαστεί. Δυνάμεις, έχουν σταλεί επίσης σε Αμοργό, Ίο, Αστυπάλαια, Ανάφη ενώ στη Νάξο είναι σε ετοιμότητα ένα ελικόπτερο του Πυροσβεστικού Σώματος με εναέριους διασώστες.

